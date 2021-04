Dans le médico bus, "Doigts de fée" vaccine les plus de 70 ans à la campagne

Certificat de vaccination à la main, Claude, 80 ans, sort du médico bus installé derrière l'église de Garennes-sur-Eure, à deux pas de la salle des fêtes : "Deuxième dose faite, tranquille" livre l'octogénaire. Il va pouvoir revoir sa famille, "chez moi on est très famille et on là, on se voit à peine" dit-il et a déjà prévu le programme : "Je vais voir mes petites-filles tout de suite !". Son ami Jean, 78 ans, est dans le même état d'esprit et pense aussitôt à sa mère, 102 ans, dans un EHPAD près de Rennes : "Il y a six mois que je n'ai pas pu aller la voir, ça sera une des dernières fois que je la verrai vivante" dit-il, les yeux embués.

Jean, 78 ans, et Claude, 80 ans, ont reçu leurs deux doses de vaccin contre le Covid-19 © Radio France - Laurent Philippot

"Doigts de fée, c'est mon surnom"

Tous sont passés auprès d'Isabelle Damiens, à la manœuvre pour la piqûre. Depuis fin janvier, l'infirmière libérale vaccine sur ses jours de repos : "Une journée par semaine à la halle des expositions à Évreux et une journée au vaccinobus, le reste du temps au cabinet" détaille-t-elle. Et pour piquer, Isabelle est douée. "Je n'ai rien senti l'autre jour, moi qui ai peur des piqûres, c'était parfait" avance Régine. Même ressenti pour Françoise, 83 ans cette année, "aucune réaction, pas mal" alors que Lucien, son mari, se fait à son tour vacciner. "Il n'a rien senti" s'enorgueillit Isabelle avant d'ajouter "doigts de fée, c'est mon surnom" en rigolant. Un surnom qui interpelle Lucien, 86 ans : "Doigts de fée, c'est gentil. C'est Lulu moi". L'infirmière veut donner quelques conseils à l'octogénaire : "S'il se passe quoi que ce soit..." mais Lucien l'interrompt, taquin : "Vous me faites le bouche à bouche !". Dans le médico bus, l'ambiance est conviviale : "C'est des gens qui ne sortent plus de chez eux, ils sont contents de se voir. Des fois, ils restent plus longtemps que le quart d'heure car c'est la discute" détaille Isabelle.

La discute, c'est aussi sur la place, qui fait aussi office de salle d'attente, sous le soleil © Radio France - Laurent Philippot

Ça leur fait une sortie - Isabelle Damiens, infirmière libérale

Françoise et Lucien, qui ont fêté leurs 63 ans de mariage en décembre, attendant un quart d'heure à l'arrière du bus avant de repartir chez eux © Radio France - Laurent Philippot

La vaccination est supervisée par Alain Marx, 72 ans et médecin à la retraite depuis deux ans. Lui aussi donne un coup de main depuis le début de la campagne de vaccination. Participer à cet effort collectif est pour lui "incontournable, il n'y a que comme ça qu'on peut s'en sortir". Au programme du jour, 48 personnes à vacciner.

Alain Marx, à la retraite depuis deux ans, accueille les patients du jour © Radio France - Laurent Philippot

Le vaccin à domicile

Le médico bus, c'est un peu comme Lagardère dans Le Bossu de Paul Féval, si tu ne viens pas au vaccin, le vaccin ira à toi et les personnes âgées apprécient le service : "On n'a même pas besoin de bouger" raconte Jean. Idem pour la prise de rendez-vous : "On m'a appelé chez moi". Ce n'est pas Françoise, heureuse de cette solution de proximité, qui va le contredire : "Mon mari ne conduit plus beaucoup, moi, j'ai mon permis, mais je ne conduis pas depuis vingt ans".

On espère qu'on ne mourra pas de cette saloperie ! - Françoise, 83 ans "

Régine, elle, attend son tour sur une chaise au soleil. Venir se faire vacciner était une évidence pour elle : "J'ai 91 ans, j'espère vivre encore un petit peu". Tous sont très heureux d'être vaccinés car "la vieillesse on sait qu'elle nous attend, mais mourir de ça, merci" raconte Françoise. Jean, 78 ans, abonde : "Tout le monde devrait le faire parce qu'on ne s'en sortira jamais si on ne le fait pas, ça devrait être une obligation".

Le médico bus, mis en place par l'Agence régionale de santé de Normandie et Évreux Portes de Normandie, est attendu pour des premières injections à Saint-Germain-sur-Avre le 19 avril, à Marcilly-la-Campagne le 26 avril et le 27 avril à Dardez ou à Reuilly.