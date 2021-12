Dans le nord-Mayenne, cette famille fait Noël à 21 : "c'était ça ou notre santé mentale en prenait un coup"

Comme beaucoup, cette famille mayennaise a dû prendre une décision à l'approche des fêtes de fin d'année : faut-il être prudent et ne pas fêter noël en famille, ou prendre le risque de se contaminer ? L'année dernière, ils ont dû annuler à cause des restrictions. Impossible cette année pour eux.

"C'est important de pouvoir se réunir au moins une fois par an, pour voir tous les petits enfants qui sont parfois dispersés partout", explique Yvonne, 89 ans. Cette arrière grand-mère a réuni, ce samedi, les 21 membres de sa famille chez elle pour un repas de Noël cette année.

"Cette année, on s'est dit tant pis"

Résultat, les quatre générations de cette famille ont fêté Noël autour d'un repas ce samedi. Et cela faisait longtemps : cette année, ils ont fait très peu de réunions de famille. Et l'année dernière, ils ont dû annuler cette réunion de Noël annuelle. "Ça fait deux ans qu'on subit le Covid, déjà on n'a pas fait Noël l'année dernière, et cette année, on a dit tant pis, explique Christelle, qui est infirmière. Avec le covid, on risque des choses physiquement, mais on oublie le côté moral, et tout ce que la solitude peut engendrer."

Tous les adultes triplement vaccinés, et tous les enfants testés

Mais des questions se sont quand même posées : comment faire pour se réunir en ne créant pas de cluster ? Tous les adultes ont donc été vaccinés contre le covid avec trois doses, et tous les enfants ont été testés. "S'il y en avait un qui avait dit qu'il ne voulait pas faire Noël, on ne l'aurait pas fait, explique Sandrine. On sait qu'on prend un risque, mais pour le coup, c'était ça ou notre santé mentale qui en prenait un coup. Mais s'il y avait le moindre risque, on ne l'aurait pas fait."