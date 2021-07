Dans le Nord, plusieurs centres de loisirs fermés après des cas de Covid chez les enfants

"Cette année, on avait mis le paquet pour mettre des paillettes dans les yeux des enfants après une année compliquée, et tout s'arrête brutalement". La décision est arrivée comme un coup de massue pour Valérie Bogaert en milieu de semaine. Une vingtaine d'enfants dans trois centres de loisirs de la ville ont été testés positifs au Covid, ainsi que deux animateurs. Résultat, les centres sont fermés pour une semaine, et les enfants sont à l'isolement après recommandation de l'Agence Régionale de Santé. Deux autres centres de la ville restent eux ouverts.

Le protocole dans ces centres est pourtant très strict. Le masque est obligatoire à l'intérieur comme à l'extérieur, les groupes d'enfants ne se mélangent jamais, les salles sont aérées en permanence. Des mesures qui ne suffisent pas à empêcher les contaminations. "Malheureusement, on n'est pas dans les chaumières, on ne peut pas tout contrôler", constate fatalement Valérie Bogaert. Ici, le patient zéro avait été contaminé lors de son dernier jour d'école.

Un protocole strict

Wambrechies n'est pas un cas isolé. Dans le Nord et le Pas-de-Calais, de nombreuses mairies sont confrontées à la même problématique comme à Steenwerck dans le Nord, où les deux centres de la ville ont été fermés pour les mêmes raisons. "On applique le même principe que dans le milieu scolaire", précise Anne Capron, médecin dans le service de veille sanitaire de l'Agence Régionale de Santé des Hauts de France. Un cas positif implique l'isolement du groupe de l'enfant concerné.

Cet isolement dure une semaine, et la famille des cas positifs doivent eux aussi s'y soumettre. Pour les familles des cas contacts, l'ARS appelle à être le plus vigilant possible.

Ces lieux respectent un protocole très strict, ce n'est pas là qu'on est le moins vigilant, donc ce n'est pas toujours là que les enfants se contaminent - Anne Capron, médecin à l'ARS Hauts-de-France

Elle rappelle aussi l'importance de respecter les gestes barrières au quotidien, arme la plus efficace contre la propagation du virus. Dans le Nord et le Pas-de-Calais, le taux d'incidence a presque doublé en une semaine. Il atteint 95 cas pour 100 000 habitants dans le Nord, le double du seuil d'alerte, et 59 dans le Pas-de-Calais.