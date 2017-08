Dans le nouvel hôpital privé de Dijon, vous serez soignés ... dans les plus brefs délais

J moins un avant l'ouverture (partielle) du flambant neuf HPDB, l'hôpital privé Dijon Bourgogne. Après des années de gestation, le projet du groupe Ramsay Générale de Santé entrera enfin dans sa phase opérationnelle ce jeudi 3 août. Avec une ambition assumée: garder les patients un minimum de temps.

Au cours de ce mois d'août, le nouveau site de Valmy doit accueillir en plusieurs étapes l'ensemble des personnels et patients des cliniques de Chenôve, Fontaine-les-Dijon et Sainte-Marthe à Dijon. Selon le calendrier établi par le groupe Ramsay, c'est ce mercredi que Chenôve fermera ses portes pour déménager. Puis viendra Fontaine-lès-Dijon le 9 août, et enfin le service mère-enfant de la clinique Sainte-Marthe le 17. L'établissement et ses 288 chambres seront pleinement opérationnels au 21 août prochain. Mais déjà, "tout est prêt" , nous dit-on à la direction, pour accueillir les premiers malades.

L'HPDB est le premier établissement à haute qualité énergétique (HQE) du groupe Ramsay © Radio France - Arnaud Racapé

Ambiance spa et piscine

Avec 70 millions d'euros d'investissement, un plateau technique tout neuf et bientôt 1.000 professionnels - dont les 550 salariés des trois anciennes cliniques ainsi que 180 médecins libéraux - à travailler sur le site, le groupe Ramsay veut évidemment des résultats. Et il s'en donne les moyens, avec cet hôpital entièrement tourné vers la chirurgie ambulatoire - possibilité d'accueillir 70 patients par jour. Comme dans une usine ? Non, nous répond-on. Plutôt dans une ambiance spa et piscine assumée, sans les tongs et les maillots de bain bien sûr. On s'explique :

Des cabines à droite, des casiers à gauche. L'HPDB mise sur l'ambiance piscine. © Radio France - Arnaud Racapé

Juste après son inscription à l'accueil, le patient empruntera un couloir au même étage, puis un petit sas au bout duquel une infirmière lui remettra sa tenue d'hôpital. Ensuite, direction la cabine pour se changer. Anne François est la directrice des opérations de l'hôpital : "on a vraiment pensé à une ambiance spa, zen, donc vous avez ces cabines où le patient pourra mettre sa tenue d'hôpital. Ensuite il entre dans un espace où il pourra mettre ses affaires personnes dans un des casiers, sa clé sera mise dans son bracelet pour l'accompagner au bloc, toujours accompagné d'une infirmière à toutes les étapes."

Raccourcir les temps de passage au maximum

"Tout le plateau technique est situé au rez-de-chaussée de l'établissement, sans ascenseur," poursuit Anne François. "Donc la particularité c'est que tous les temps de passage ont été raccourcis au strict minimum nécessaire médicalement, et que tout le temps passé par le patient dans l'établissement le soit dans les meilleures conditions possibles, et toujours en personnalisant les prises en charge de nos patients."

Et n'allez pas dire à Anne François que son établissement ressemblera à une usine à malades : _"nous avons travaillé pour pouvoir en effet prendre en en charge un nombre important de patients, mais toujours en personnalisant chaque prise en charge, en s'adaptant à la pathologie du patient, qui reste au cœur de nos préoccupations." Au même étage que ce service de chirurgie ambulatoire, tout le plateau technique "lourd" : un service de médecine d'urgence, deux IRM, un scanner, de la radiologie conventionnelle, le bloc obstétrical, bref, tout le nécessaire une fois encore pour réduire les temps de "parcours" des patients.

Au besoin, le service de chirurgie ambulatoire dispose également de chambres tout équipées © Radio France - Arnaud Racapé

Des patients à l'hôpital ... comme dans un complexe hôtelier

Ses affaires bien rangées dans son petit casier, notre patient n'aura plus qu'à attendre, sur une jolie banquette orange. "C'est ici que les patients feront leur dernière attente, ils seront pris en charge dans le bloc opératoire juste à côté, avant de passer en salle de réveil, une salle de surveillance post-opératoire." Au bout du circuit, une salle de réveil évidemment, et aussi quelques chambres individuelles tout équipées. "Il y a tout ce qu'il faut, les sanitaires, la télé. On a vraiment pensé au conforts des patients, qu'il se sente comme dans un complexe hôtelier, très médicalisé bien sûr.