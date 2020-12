Coronavirus : dans le Poitou, les premiers vaccins en ehpad attendus "dans le courant de la semaine prochaine"

Les vaccins sont en attente de livraison mais Laurent Flament, le directeur de l'ARS 79 l'assure, "la campagne de vaccination dans les Deux-Sèvres commencera la première semaine de janvier. Les équipes vaccinales sont prêtes, le matériel est prêt". Trois établissements volontaires ont été retenus :

Les Bleuets à Moncoutant

Les Feuillantines au Tallud

Les Trois cigognes à Brioux-sur-Boutonne

"Le recueil des consentements est déjà engagé et achevé pour une grande majorité des volontaires. Les échanges médicaux ont eu lieu, les consultations pré-vaccinales aussi. On a un taux d'adhésion assez important, de plus de 80%", précise Laurent Flament.

"Nous pourrons enchaîner dans les semaines qui suivent avec les autres établissements", poursuit le directeur de l'Agence régionale de santé dans les Deux-Sèvres. Le département compte 63 ehpad qui accueillent environ 5700 résidents. La vaccination se fait en deux phases avec une première injection puis une seconde trois semaines plus tard. Laurent Flament explique que l'"on va étaler l'ensemble des vaccinations sur le mois de janvier pour la première injection, la deuxième injection pourra commencer fin janvier et se conclure vers la mi-février".

Trois ehpad retenus aussi dans la Vienne

Dans la Vienne, trois ehpad sont aussi prêts à recevoir le vaccin :

La résidence L'Orée du Verger à Verrières

Sainte-Elizabeth à Bethines

Le Logis des Cours à Berruges

Là non plus, les doses ne sont pas encore arrivées. "L'organisation est avancée pour être en état à l'arrivée des doses de ne pas perdre de temps pour la vaccination. Première quinzaine de janvier, on devrait avoir commencé et avoir déjà une montée en charge", indique Dolorès Trueba de la Pinta, directrice départementale de l'ARS pour la Vienne .

Au total ce sont 76 ehpad et cinq unités de soins de longue durée qui sont visés par cette première campagne de vaccination dans la Vienne.