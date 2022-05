Dans le sud Côte-d'Or, un parcours de soins plus clair pour les patients

L'agence régionale de santé Bourgogne-Franche Comté installe une communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS) dans le sud de la Côte-d'Or. Objectif : permettre à tous les professionnels de santé du territoire de mieux communiquer, pour améliorer le parcours de soins des patients.

France Bleu Bourgogne : Aline Guibelin, vous êtes la déléguée de l'Agence régionale de Santé en Côte-d'Or. C'est quoi une CPTS? une "communauté professionnelle territoriale de santé" ?

Aline Guibelin : C'est un très grand mot pour dire quelque chose de très simple. C'est ici plus de 300 professionnels interdisciplinaires, des médecins, des infirmiers, des sages-femmes qui se disent : on va travailler ensemble sur un bassin de vie qui nous correspond, qui correspond aux habitudes de vie des habitants. Ici, on part de Seurre, on va jusqu'à Chagny,, on remonte vers la plaine de l'Ouche et on se dit sur ce territoire là, on travaille parfois déjà ensemble, mais pas suffisamment. On a une responsabilité, nous, professionnels de santé, vis-à-vis de la population. On a envie d'améliorer notre façon de travailler, la rendre plus confortable et rendre les choses plus attractives pour attirer de nouveaux professionnels. Et pour ce faire, on crée une association, on travaille ensemble, on a des objectifs de santé, de santé publique, de service rendu aux patients. On a des financements de l'assurance maladie pour nous rétribuer et on essaie d'améliorer le parcours de vie des gens et notre façon de travailler ensemble.

Donc en résumé, il s'agit de fluidifier les parcours de santé pour les patients.

Fluidifier les parcours de santé et travailler aussi sur des actions de santé publique. On peut aller sur des actions de prévention concertée.

IL s'agit de professionnels du public comme du privé ?

Public, privé, on a des professionnels de santé libéraux, le médecin traitant, l'infirmier qui vient au domicile faire des soins. On a les hôpitaux ici sur le sud Côte-d'Or. On n'a pas d'acteurs privés, donc on a les Hospices civils de Beaune et les différentes antennes à Seurre, à Nuits-Saint-Georges.

Donc qu'est-ce qui va se passer concrètement pour ces professionnels, ils vont avoir le mail, le numéro de téléphone de chacun de leurs confrères ?

Ca peut commencer en effet par un annuaire partagé, des lignes directes. Quand vous êtes médecin généraliste, vous avez parfois besoin d'avoir des recours à de l'expertise. Un rhumatologue, un pneumologue, parce que votre patient, il a des spécificités qui dépassent un peu votre champ de compétence et vous n'avez pas un regard expert. Aujourd'hui, ça peut être compliqué de trouver la ligne directe du médecin ou celle qui intervient désormais. On va y travailler pour en effet avoir un annuaire et puis avoir peut-être des outils informatiques. L'idée maintenant, c'est l'appropriation. Créer les groupes de confrères qui ont un sens et pouvoir justement améliorer un peu toutes ces informations. L'objectif, c'est que le médecin généraliste, il soit au courant, quand son patient entre à l'hôpital, il le connaît un peu à postériori et que quand le patient en sorte, on sache qu'il sort, à quel jour, à quelle heure, qu'on ait bien organisé son retour à domicile, des soins, le portage de repas, que sais-je ? Et puis qu'on ait tout simplement aussi la prescription médicale.

C'est La même approche que pour les maisons de santé, on réunit des professionnels ?

On est dans la philosophie de la maison de santé pluriprofessionnelle parce qu'on est sur l'exercice coordonné. On travaille tous ensemble. Sauf que là, la taille est bien plus importante. Cela concerne un bassin de population de 85.000 habitants.