Dans le sud de Poitiers, les habitants luttent contre la prolifération du moustique tigre

Il pique la journée sans faire de bruit. À la différence de son cousin le moustique commun, le tigre ne vous attaque pas la nuit, mais la douleur est plus forte. Les habitants du quartier de Poitiers-Sud - Bellejouanne en savent quelque chose. Depuis 2020, il prolifère au point que la Ville décide de vouloir limiter sa propagation. Des agents font du porte-à-porte, visitent les jardins et apportent les conseils pour l'éliminer. Sur les 824 domiciles qui ont reçu un avis de passage, 400 habitants ont accepté la visite.

Une femelle pond environ 200 œufs

Le jardin de Pascale, avenue du 8 Mai 1845, est un paradis pour le moustique tigre. Le point noir : son récupérateur d'eau. "On vérifie qu'il soit bien hermétique, explique Nicolas Deveautour, technicien à la direction salubrité - santé publique de la Ville de Poitiers. Là on voit qu'il y a une ouverture sur le capuchon, il y a aussi de l'eau sur le couvercle et en soulevant, on voit les larves." Ces larvent grandissent et deviennent des moustiques adultes. Les femelles peuvent pondre jusqu'à 200 œufs.

Faire la chasse aux eaux stagnantes

Pour éviter la prolifération, il faut donc "couper l'eau aux moustiques tigres", dixit la campagne de publicité de l'Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine. Il faut donc supprimer les eaux stagnantes où il pond ses œufs. Il est conseillé de vider les coupelles des pots de fleurs, les gamelles des animaux, les plis de bâches, mais aussi de ranger les jeux pour enfants, les brouettes et les remorques.

La Ville assure que la situation n'a rien d'alarmant pour l'instant en comparaison avec une ville comme Bordeaux. Mais le moustique tigre peut être le vecteur de maladies comme le chikungunya ou la dengue. Un motif d'espoir tout de même : il voyage très peu en vivant dans un rayon de 150 mètres.