Dans le sud-Manche, un bus va au devant des aidants

A l'occasion de la journée nationale des aidants ce 6 octobre, zoom sur une action locale : l'Aidant Bus sillonne le sud-Manche depuis janvier, à la rencontre de tous ceux qui, au quotidien, vivent avec un de leurs proches malade, handicapé ou très âgé, qui n'est pas ou plus autonome.

Dominique et Nicole ont participé à une des activités de l'Aidant bus, pour "s'évader un peu".

Dans le sud-Manche, le CLIC, le Centre local d’information et de coordination a imaginé un dispositif mobile pour aller au plus près des aidants. Depuis fin janvier, un bus parcourt l'agglomération Mont-Saint-Michel Normandie et se rend dans les 13 anciens chefs-lieux de canton du sud-Manche, de Sartilly à Barenton.

L'Aidant bus se positionne sur les marchés ou les places de village et ouvre ses portes à tous ceux qui veulent venir discuter, partager leur expérience.

Cela m'a fait du bien de pouvoir parler avec quelqu'un, raconte Nicole qui a découvert l'Aidant bus sur le marché de Sartilly. On a diagnostiqué la maladie à corps de Levy à mon mari, ce sont des troubles cognitifs. Parfois, la personne est là avec vous et à d'autres moments, elle n'est plus là. Il fait des choses à répétition, sans aucune logique. Je suis bien entourée, je ne m'ennuie pas, mais il y a des moments d'angoisse parce qu'il faut supporter tous ces changements.

Des moments pour s'évader un peu

L'Aidant Bus organise aussi des activités pour ces personnes afin de leur offrir une petite parenthèse qui les change du quotidien très rythmé par la vie avec ce proche qui n'est pas ou plus autonome.

Exemple ce lundi 4 octobre à Sartilly : une socio-esthéticienne animait un atelier bien-être. Un moment de détente bienvenue, explique Dominique. Elle vit avec sa mère atteinte de Parkinson depuis un an et demi :

Maintenant elle a presque peur de tout, je ne peux pas faire un pas sans qu'elle soit derrière moi. J'ai toujours habité seule avant, j'étais indépendante donc c'est lourd à porter psychologiquement.