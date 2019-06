Dans le Sud-Mayenne, des résidences seniors ouvrent leurs portes aux personnes âgées qui souffrent de la chaleur

Saint-Fort, France

Il faut bien prendre soin de vos grands parents, ou de vos voisins un peu âgés en cette fin juin. Ils sont fragiles en cette période de canicule alors n'hésitez pas, rappelez-leur qu'il faut boire régulièrement, vérifiez que les volets sont bien fermés la journée, tout simplement, allez voir si tout va bien.

Si vous êtes loin, vous pouvez aussi conseiller à ces personnes âgées de passer la journée, au frais, dans des résidences pour seniors. C'est possible en Mayenne, dans deux résidences Hisia, à Craon et à Saint-Fort dans le sud du département, ouvertes au public pendant ces fortes chaleurs.

A Saint-Fort par exemple, dans la salle d'accueil, il y a un billard, des fauteuils et puis sur la droite, une grande salle pour les animations. Elle a un coin salon pour discuter, regarder la télévision au frais, avec des ventilateurs dans plusieurs coins de la pièce.

Un senior peut passer la journée dans la résidence gratuitement

Les seniors ont aussi accès à une salle de restauration et ils peuvent même choisir de passer la nuit ici. "Actuellement on a quatre appartements disponibles. Sur cette résidence, il y a 65 appartements donc on peut réagir la veille pour le lendemain", explique Didier Oger, le directeur de cette résidence. Pour la journée, c'est gratuit (hors repas) et la nuit coûte 50€.

Chaque appartement est meublé et équipé d'une cuisine mais les seniors peuvent aussi déjeuner dans une salle de restauration. © Radio France - Aurore Richard

Cela pourrait pourquoi pas, donner envie à ces seniors de s'installer définitivement. Cela s'est déjà vu avec l'opération "Journée pour tous", journée où l'on accueille ici des personnes âgées de Château-Gontier ou des environs, il y en a entre trois et quatre chaque mois.

Des ateliers en plein air annulés pour des activités en intérieur

"On a une personne qui venait régulièrement à ces "Journées pour tous", qui venait de temps en temps manger au restaurant le midi. Il a noué des relations avec d'autres résidents et il a donc décidé de prendre un appartement sur la résidence", souligne Didier Oger.

Ce senior peut donc profiter de toutes les activités, adaptées évidemment à la chaleur : les sorties en plein air sont remplacées par des spectacles de cabaret, dans des salles bien climatisées.