Dans le Tarn, le port du masque n’est plus obligatoire dans la rue

La bonne nouvelle dans le Tarn. Alors que les enfants ne devront plus porter le masque à l'école dès lundi, la préfecture a aussi décidé que le masque n'est plus obligatoire dans les rues du département.

La préfecture du Tarn vient de publier un arrêté concernant le port du masque. Celui-ci n’est plus obligatoire sur la voie publique. Les chiffres du covid 19 diffusé par l’ARS sont encourageants dans le Tarn, avec un taux d’incidence inférieure à 50 cas pour 100 000 habitants. Et c’est pour cette raison que le masque n’est plus obligatoire dans la voie publique. Dans son arrêté, la préfecture tarnaise précise tout de même que le masque reste obligatoire dans deux cas de figure :

Pour tous les regroupements donnant lieu à contact prolongé et pour toutes les manifestations dans les lieux et les espaces publics.

et pour toutes les manifestations dans les lieux et les espaces publics. Dans les établissements recevant du public, lieux et événements dont l’accès est assujetti à la présentation du pass sanitaire.

Ces deux mesures concernent les personnes âgées de 11 ans ou plus et ce jusqu’au 31 octobre.

Une mesure alors que les élèves tarnais n’auront bientôt plus de masque. En effet, le taux d’incidence du Tarn était de 42,5 entre le 18 et le 24 septembre. Un taux inférieur à 50 qui permet aux élèves de l’école primaire d’ôter leur masque dès le lundi 4 octobre.

Les élèves pourront enlever le masque en primaire en Aveyron , dans le Gers, le Tarn et le Tarn-et-Garonne. L'obligation n'est pas levée pour le Lot, l'Ariège, la Haute-Garonne, et les Hautes-Pyrénées. L'Aude n'est pas plus concernée.