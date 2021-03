Dans le Tarn, un nouveau centre de vaccination ouvre à Carmaux

C'est un centre de vaccination de plus qui ouvre ses portes à Carmaux, dans le Tarn, annonce la préfecture ce samedi 27 mars. Le centre est situé dans la salle Mitterrand, et est ouvert aux plus de 70 ans, aux personnes vulnérables qui présentent des risques aux formes graves du Covid-19, et aux professionnels de santé. La préfecture précise que des créneaux restent pour le moment disponibles ce lundi 29 mars pour se faire vacciner.

Les modalités pratiques pour prendre rendez-vous sont les mêmes que d'habitude, et sont détaillées en cliquant sur le lien suivant. Au début du mois de mars, 11 centres de vaccination existaient dans le département du Tarn. Celui de Carmaux s'ajoute à cette liste.