Dans le Var, les deux cas de chikungunya localisés au Cannet-des-Maures

Deux cas de Chikungunya ont été découverts dans un quartier résidentiel du Cannet-des-Maures.

Vendredi 11 août, un premier cas autochtone de chikungunya a été découvert dans le Var. Cela signifie qu'un personne a été contaminée ici, en Provence, et non lors d'un voyage à l'étranger. Trois jours plus tard, un nouveau cas a été détecté, dans le même quartier.

Deux cas de chikungunya au Cannet-des-Maures

Le virus, qui se transmet par les piqûres du moustique tigre, s'est rapidement propagé à une deuxième personne. Les deux malades habitent le même quartier, dans un lotissement du Cannet-des-Maures.

Toutes les maisons du voisinage ont été démoustiquées pour tenter de limiter la propagation du virus.

Le plan de lutte contre le moustique tigre passe au "niveau 3"

Avec ce deuxième cas, le plan de lutte contre le moustique tigre passe au "niveau 3" dans le Var. C'est la procédure normale lorsque plusieurs cas de chikungunya autochtones sont détectés (au moins deux cas groupés dans le temps et l’espace).