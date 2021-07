Dans les Bouches-du-Rhône, le masque reste obligatoire, seulement dans les zones à forte affluence

Ce mardi soir, dans un communiqué, le préfet des Bouches-du-Rhône Christophe Mirmand détaille ses "mesures pour freiner la propagation de l'épidémie" dans le département où le taux d'incidence s'élève à 426 pour 100.000 habitants. Il "réaffirme" l’obligation du port du masque en extérieur dans les lieux à forte concentration de population ainsi que l’interdiction de consommer de l'alcool sur la voie publique.

Remettre le masque dans des zones de forte affluence

A compter de ce mercredi 27 juillet, le port du masque est obligatoire "dans les espaces extérieurs ouverts au public où de très fortes densités de population sont constatées". Egalement sur les marchés de plein-air alimentaires et non-alimentaires, les brocantes et vide-greniers, foires et fêtes foraines, et les ventes au déballage. Lors d'un événement générant un rassemblement important de population sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, il faut mettre le masque. Idem aux abords des centres commerciaux dans un rayon de 50 mètres. La même mesure s'applique dans les files d'attente devant des établissements recevant du public. Tout contrevenant sera sanctionné par une amende de 135 euros.

Ces mesures ne sont pas totalement nouvelles dans le département. Le préfet les avait déjà affirmées en juin dernier.

Inquiétude pour les jeunes

Le préfet des Bouches-du-Rhône interdit la consommation d'alcool sur la voie publique. Sans vouloir la stigmatiser, on peut penser que la population jeune est visée car ils sont une préoccupation prioritaire. Les réunions sans masque sont devenues la norme, avec une conséquence bien réelle. Les contaminations explosent. Le taux d’incidence est de 1283 pour 100.000 habitants pour la tranche d’âge des 20-29 ans dans les Bouches-du-Rhône. Jamais ce taux n’a été aussi élevé dans le département.