Dans les Cévennes, les soins à domicile s'arrêtent quasiment du jour au lendemain pour dix familles

Le SSIAD, le service de soins à domicile, de la fondation Rollin à Anduze a été contraint d'annuler sa tournée sur le secteur de Lasalle à cause d'un manque de personnels. Dix familles des Cévennes sont concernées et elles regrettent d'avoir été prévenues trop tardivement.

Dix familles des Cévennes ont appris le 9 août que leur père ou leur mère ne pourrait plus bénéficier de soins à domicile. Plus personne ne serait envoyé pour faire la toilette de leur proche. C'est un changement quasi immédiat, deux jours après cette annonce faite aux familles. Le SSIAD de la fondation Rollin à Anduze, service de soins à domicile, est contraint d'annuler une partie de sa tournée sur le secteur de Lasalle, Soudorgues et Colognac, faute de personnel. Il manque trois aides-soignants.

C'est un énorme coup dur pour les parents de Béatrice qui vivent dans le village de Lasalle. Tout a basculé en un coup de fil pour Robert, 90 ans. "Ma maman m'a appelée en disant : "Tu ne sais pas ce qui nous arrive, on n'a plus de toilette à partir de jeudi. Comment va-t-on faire ?" Mon papa lui a dit : "Tu n'as qu'à m'ensuquer, tu n'as qu'à me tuer comme ça, on n'aura plus ce souci". Du coup, je les ai pris à la maison quelques jours. Ma maman n'en dort pas, ça leur fait beaucoup de souci", nous raconte Béatrice, leur fille, très émue.

C'est fou de devoir renoncer à rester à domicile alors qu'on a tout mis en place

Elle a trouvé, en catastrophe, un autre organisme pour son papa mais là, c'est payant : 28 euros la douche. Selon elle, c'est toujours mieux que la solution proposée par le SSIAD, un placement en maison de retraite. "Ils habitent là depuis 60 ans donc s'il y avait eu un souhait de partir, ils l'auraient fait quand mon papa a eu son AVC il y a dix ans. Mais là, on a aménagé la maison, le propriétaire a fait une douche à l'italienne pour que ce soit plus commode, il y a tout", regrette Béatrice.

Corinne et son frère se sont promis de tout faire pour que le père puisse rester chez lui, dans son mas à Soudorgues. © Radio France - Aurore Richard

Ce placement en maison de retraite est aussi inenvisageable pour la famille de Fernand, 91 ans qui vit à Soudorgues. Sa fille, Corinne a donc aussi trouvé un autre organisme. Cela veut dire de nouveaux visages pour son papa qui est donc perturbé. C'est un changement aussi au niveau du budget car si avant, tout était pris en charge par le SSIAD, là, cette famille se retrouve à devoir payer.

On abandonne les personnes âgées, c'est honteux

"La Sécurité sociale prend en charge la moitié du coût mais à raison de deux passages par jour, c'est 40 euros donc il nous reste 20 euros à payer, ce qui représente 600 euros par mois. On va puiser dans nos cagnottes, sachant que mon père n'a qu'une retraite de paysan agricole. Si le SSIAD ne peut plus assurer sa tournée, il faut qu'il y ait une prise en charge financière pour que cela ne nous coûte rien", estime Corinne.

Le SSIAD d'Anduze confronté à un manque de personnels

De son côté, la directrice du SSIAD, Perrine Seguin assure qu'elle a tout fait pour trouver d'autres solutions. "J'ai contacté la coordinatrice de la maison de santé pluriprofessionnelle de Lasalle, le seul médecin de Lasalle, j'ai contacté les infirmiers libéraux de Lasalle, l'assistante sociale du service autonomie du territoire. J'ai bien évidemment alerté l'Agence Régionale de Santé donc effectivement, pour nous, en arriver là, c'est une forme d'échec", précise-t-elle.

Les problèmes de recrutement datent d'avant la crise sanitaire

Proposer temporairement une place en maison de retraite partait d'une bonne intention selon elle. "C'était la moindre des choses de leur proposer cela, de ne pas les laisser sans rien. C'était mieux que rien car le problème aujourd'hui, c'est le manque de professionnels. La solution miracle n'existe pas. On va être obligé de bricoler en attendant que des professionnels soient formés mais encore faut-il qu'il y en ait suffisamment qui soient motivés pour rejoindre ce secteur qui est en souffrance", estime la directrice du SSIAD de la fondation Rollin. L'urgence pour elle, c'est désormais d'arriver à recruter de nouveaux aides-soignants.