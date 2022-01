Avec la hausse du nombre de contaminations, de nombreux agents en charge des cantines scolaires sont absents à Bourges. Le mairie n'est plus en capacité d'accueillir les enfants.

À Bourges, les cantines scolaires ferment à cause du Covid

La mairie de Bourges ne peut plus accueillir les enfants dans les cantines scolaires, faute d'agents (photo d'illustration)

Avec le nombre record d'infections au Covid-19, les absences au travail se multiplient. Pour faire face, la mairie de Bourges a décidé de fermer cinq à six cantines tous les jours et de manière tournante. La ville n'a plus les moyens d'accueillir les enfants.

Une quarantaine d'agents absents

Une quarantaine d'agents en charge des cantines et de l'accueil périscolaire étaient absents ce mardi 4 janvier. Un chiffre en constante augmentation, ils étaient deux fois plus nombreux la veille. La mairie de Bourges n'est plus en capacité de faire fonctionner les 23 restaurants scolaires de la ville.

Les cantines d'Asnières, Barbottes, Bouillet, Herbinière-Lebert, Marcel Sembat et Maryse Bastié seront fermées ce jeudi 6 décembre. La mairie fixe un calendrier de cinq à six cantines qui doivent fermer chaque jour de la semaine. La situation doit durer jusqu'aux vacances de février, sauf si l'épidémie ralentit avant cette date.

Maintenir des repas chauds

En fixant un calendrier, la mairie souhaite permettre aux parents de s'organiser. Cette solution permet également de dégager quotidiennement une trentaine d'agents, qui iront combler les absences dans les cantines restées ouvertes.

À Bourges, environ 2.700 élèves mangent quotidiennement à l'école. Pour chaque enfant, la mairie assure trois repas chauds hebdomadaires sur quatre. La ville exclut les repas froids et n'envisage pas le pique-nique, même s'il est plus facile à gérer.