Côtes-d'Armor : un millier de soutiens pour défendre la maternité de Guingamp

Ils ne veulent pas que leur maternité ferme. Près de mille personnes se sont rassemblées samedi 11 décembre sur le parvis de la mairie de Guingamp pour montrer leur soutien au service maternité de l'hôpital. Selon plusieurs personnels de santé et plusieurs syndicats, la maternité serait menacée de fermeture. La direction de l'établissement n'a pas confirmé l'information.

Le personnel a organisé un rassemblement pour démontrer l'importance d'un tel service dans la ville. Mélanie est sage femme depuis 17 ans à Guingamp : « On construit des EHPAD et la population vieillit, une maternité c'est le dynamisme d'une ville et d'un hôpital ! », s'esclame la jeune femme.

Même avis pour Mathilde et Léa qui sont de jeunes diplômées, fraichement arrivé à la maternité de la ville : « Ça nous fait un peu peur, on se demande où on va aller travailler si les maternités de proximité ferment toutes comme ça. En plus quand on y travaille on se rend compte de l'importance de cette proximité, des échanges ; on prend le temps de discuter avec les patientes et quand on rentre chez toi, on a le sentiment d'avoir accompli son travail. », estime Mathilde. Et Léa de compléter : « Moi ce qui me préoccupe ce sont les personnes qui ne peuvent pas se déplacer dans les autres centres hospitaliers, pour tout un tas de raisons. Ces personnes-là n'auront plus l'assurance de pouvoir accoucher près et rapidement. Cette maternité c'est la sécurité de se dire que l'on sera bien prise en charge, dans un service compétent », déclare la jeune sage-femme.

Les élus présents pour soutenir la maternité

De nombreux élus étaient présents lors de cette manifestation. Le maire de la ville, Philippe Le Goff, a notamment pris la parole sur les marches de sa mairie : « La maternité c'est un totem pour la ville. C'est aussi un service de proximité essentiel ». L'élu évoque notamment l'attractivité de la commune : « C'est un cercle vicieux, moins d'attractivité ça veut dire moins de médecin peut-être et au bout du compte, moins de personnes qui auront envie de venir s'installer ici », s'inquiète l'élu.

Plusieurs services menacés

Parmi les professionnels de santé présents, beaucoup évoquent le risque de cette fermeture sur les autres services de l'hôpital. Caroline est aide-soignante à Guingamp depuis 24 ans : « Si on ferme la maternité alors ça veut dire qu'il n'y a plus d'anesthésiste de permanence. Autrement dit, il n'y a plus de service de chirurgie ouvert 24h sur 24 », déplore la Guingampaise.

Une manifestation qui s'est voulue conviviale : une chorégraphie de groupe a été réalisée par l'école de danse de Pabu. Dans le jardin public, un Père Noël est venu proposer des bonbons aux enfants, qui pouvaient également se faire maquiller le visage sur un stand.

Les enfants ont pu se faire maquiller pendant la manifestation. © Radio France - Marine Clette

Un Père Noël est venu distribuer des bonbons, pour le plus grand bonheur de Léna qui se fait prendre en photo par sa maman. © Radio France - Marine Clette