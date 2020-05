Dans les coulisses de la plateforme "Contact Covid" en Haute-Garonne

Comment stopper le Covid malgré le déconfinement ? Plus de tests, évidemment, mais ce qui s'est montré efficace dans certains pays, c'est le fait de rapidement identifié les personnes contaminées, le fameux "tracing". En France, c'est à ça que servent les plateformes "Contact Covid", gérées par les CPAM (Caisse primaire d'assurance maladie). Nous avons pu pénétrer dans les coulisses de cette plateforme en Haute-Garonne, où 120 agents ont été formés à passer les appels aux malades et à ceux avec qui ils ont été en contact.

Etape 1 : identifier et appeler le "patient zéro"

Lorsqu'un patient a contacté son généraliste puis a été testé positif par un laboratoire, il est mis au courant et prévenu qu'il va recevoir un appel. En une semaine, 85 appels du genre ont été réalisés par la plateforme Haute-Garonne. Ils sont effectués en "doublon" : un infirmier et un agent administratif rappellent à la personne les règles d'un bon confinement, l'aident dans d'éventuelles démarches (arrêt maladie) et lui demandent s'il a croisé des personnes durant les sept jours précédents. Il peut choisir de rester anonyme auprès de ces "cas contacts" ou non.

Etape 2 : l'appel aux "cas contacts"

En moyenne, pour le moment, moins de deux cas contacts par patient zéro ont été recensés, "parce que certains étaient malades et se sont confinés d'eux-mêmes", explique Nathalie Lagrâce-Giraud, pilote de la plateforme Contact Covid en Haute-Garonne. "C'est un chiffre qui pourrait augmenter ensuite car nous ne sommes qu'au début du déconfinement, le nombre de personnes contact va probablement se multiplier. Lors de cet appel, deux options :