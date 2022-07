Dans les coulisses du centre de réception et de régulation des appels du SAMU à Laval

La régulation, c'est le maître mot de l'été dans les services de santé mayennais, alors que les urgences ferment régulièrement. C'est encore le cas ce lundi à Laval de 18h30 à 8h30 mardi. Il est demandé d'appeler le 15 ou le 116 117 avant tout déplacement aux urgences pour avoir un avis médical, des conseils, une ordonnance, un rendez-vous et éventuellement, le déplacement d'une ambulance en cas d'urgence vitale.

Le centre de réception des appels du SAMU 53 à Laval a vu son standard exploser depuis le début des vacances et cette généralisation de la régulation sur tout le département mais pour l'instant, le système fonctionne. Lorsque vous appelez le 15 ou le 116 117, c'est un assistant de régulation médicale qui décroche en moins de 60 secondes, depuis une salle située tout près des urgences du centre hospitalier de Laval.

"On prend l'identité et puis des questions d'ordre plutôt pratique : l'âge, le nom, le prénom, l'adresse, explique Vincent Bouvet, qui travaille au SAMU de la Mayenne depuis une quinzaine d'années. Et à la suite, il y une qualification et une priorisation de l'appel qui est fait avant de pouvoir le prioriser, soit du côté de la médecine d'urgence ou plutôt du côté de la médecine générale."

Le docteur Anthony Millet, médecin régulateur urgentiste, s'occupe des situations les plus problématiques © Radio France - Marcellin Robine

Pendant ses gardes de 12h, le docteur Anthony Millet prend en charge les appels prioritaires pour d'éventuelles urgences vitales. Pour lui, ce système de régulation permet d'éviter un afflux trop important de patients vers les urgences.

Le but, c'est vraiment qu'il y ait une prise en charge qui soit en adéquation avec leurs problèmes de santé. On sait bien que, en Mayenne, il y a des patients qui n'ont pas accès forcément à leur médecin généraliste. Donc on essaye de trouver des solutions. Ça peut être soit la permanence des soins à partir de 20 h où ils ont accès justement à un médecin généraliste. Soit nous en journée, on peut faxer des ordonnances pour essayer de temporiser, qu'ils puissent voir soit leur médecin généraliste, soit que ça se règle spontanément avec l'ordonnance.

Depuis la début des vacances d'été, le nombre d'appels au centre 15 a augmenté de 90 % par rapport à la fin du mois de juin, sans renforcement des équipes de régulation mais avec un nouveau service le dimanche et les jours fériés, dédié aux soins dentaires. Un dentiste redirige en cas de besoin des patients vers deux confères de garde dans le département. Pour l'instant, environ 25 % des appelants pour des problèmes de dents ont eu besoin de conseils, 25 % d'une ordonnance et la moitié a été redirigée pour une consultation d'urgence.

Le personnel du SAMU le rappelle, il faut d'abord tenter de joindre son médecin traitant avant d'appeler le 15 ou le 116 - 117.