Dans les crèches de Limoges les enfants sont mieux dans leurs assiettes...en porcelaine

Limoges, France

Toutes les assiettes plastiques comme la mélamine sont désormais bannies des crèches de la ville de Limoges pour faire place à des petits plateaux en porcelaine. Et ce n'est pas seulement pour faire joli. Depuis quelques années la ville de Limoges fait la guerre aux perturbateurs endocriniens, ces substances chimiques qui peuvent créer des dysfonctionnements dans la croissance des enfants et que l'on retrouve dans le plastique. 500 exemplaires d'assiettes-plateaux en porcelaine ont été livrés aux 12 crèches municipales pour le bien être des tous petits.

Un défi relevé par plusieurs entreprises locales et des étudiants

Les plateaux en porcelaine blanche comportent 4 compartiments, et à l’intérieur de chacun, un petit animal en relief. Il a fallu les concevoir à la fois légers et solides, concevoir aussi le design. Plusieurs entreprises locales ont alors travaillé sur sa conception. Un vrai travail de recherche pour lequel Ymerys a fourni la pâte , et Cerinnov le moule. "Mais c'est aussi un projet pédagogique" explique Nadine Rivet , l'adjointe au maire de Limoges en charge de la petite enfance "car des élèves du lycée Mas Jambost à Limoges ont aussi travaillé à la conception de cette assiette et c'est une étudiante en BTS à la Souterraine, en Creuse, qui en a conçu le design" précise l'élue.

Un exemple qui pourrait séduire d'autres collectivités ?

C'est aussi un industriel local qui a été chargé de la fabrication puisque ces assiettes-plateaux sont sortis des ateliers des porcelaines La fabrique basées à Saint-Brice prés de Saint-Junien. Une entreprise presque bicentenaire et pour son directeur Daniel Betoule "On ne pouvait pas à Limoges laisser manger les enfants dans du plastique...la porcelaine est un matèriau au delà de sa noblesse sain et neutre".

Et pour le maire de Limoges Emile Roger Lombertie "Nous participons au développement industriel dans le cadre d'une politique de protection des personnes et de l'environnement".

Des assiettes en porcelaine qui ouvrent l’appétit à d'autres collectivités, la ville de Saint-Junien aimerait faire la même chose, la crèche du CHU de Limoges aussi.