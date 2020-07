Dans les Deux-Sèvres, les lourdes conséquences du confinement sur les malades psychiatriques

C'est une conséquence de la crise du Covid-19 et du confinement passée presque inaperçue : les personnes souffrant de troubles psychiatriques ont été directement touchées par ce qui s'est passé durant les trois derniers mois. En effet, leur quotidien a été totalement chamboulé. Pour le personnel soignant, il a fallu les aider du mieux possible tout en évitant de s'épuiser. Dans les Deux-Sèvres, le coronavirus a laissé des traces.

Trois vagues en trois mois

Avec le confinement, les personnels qui travaillent dans les centres médico-psychologiques ont dû faire face à deux vagues : d'abord celle des patients chroniques, déstabilisés par l'annulation des activités mais aussi par le fait de devoir rester chez eux, avec parfois des conséquences graves. "On en a plusieurs qui ont fait des tentatives de suicide graves, on a même eu des décès", raconte une infirmière du Nord Deux-Sèvres. "On ne parle pas des personnes âgées en maisons de retraite mais les dégâts sont énormes..." Le personnel a été invité à faire plus de visites à domicile pour tenter de compenser mais il pouvait donc réaliser moins d'entretiens dans un temps donné.

A cela sont venues s'ajouter les personnes dont les pathologies étaient "dormantes", en quelques sorte, et que le coronavirus a révélé. Ces nouveaux patients ont dû être gérés avec moins de personnel car certains ont été appelés dans les services Covid et d'autres étaient en arrêt car considérés comme des personnes vulnérables.

Le déconfinement, source d'angoisse pour certains

Le déconfinement, retour à la normale ? Pas du tout, selon les personnels. Cette étape leur a amené encore plus de patients. "Il y a tous ceux qui ont eu peur au moment du déconfinement. Il faut retourner au travail ? Je n'y arrive pas, je ne suis pas bien. Il faut remettre les enfants à l'école ? Je n'y arrive pas, je ne suis pas bien", détaille l'infirmière du Nord Deux-Sèvres, qui a souhaité rester anonyme. Le déconfinement a aussi amené plus de patients atteints de pathologies lourdes à devoir être hospitalisés. Dans le Nord-Deux-Sèvres, à cause de la réouverture très prudente du service de Thouars, la majorité d'entre eux sont envoyés dans d'autres hôpitaux, comme Niort ou Poitiers. Ce flux supplémentaire n'est pas toujours facile à gérer pour les structures d'accueil.

Il y a donc de nouvelles charges de travail supplémentaires alors que tout le personnel n'est pas revenu : dans les CMP du Nord-Deux-Sèvres, ceux affectés aux services Covid ont repris mais les personnes vulnérables sont toujours chez elle. Pour les équipes, il y a donc une pression très forte, raconte l'infirmière : il faut tenter de maintenir les patients à flots alors que la fatigue devient de plus en plus pesante. Elle déplore que la priorité ait été donnée aux conséquences physiques du virus, sans prendre en compte l'aspect psychologique de cette crise.