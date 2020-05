Dans les Ehpad bretons, "on veut une reconnaissance du métier, pas une reconnaissance financière"

A l'annonce, ce jeudi, de la prime gouvernementale de 1.000 euros pour les personnels des Ehpad bretons (1.500 pour les départements en rouge), il y a d'abord eu de la satisfaction. "On ne va pas dire que c’est une mauvaise chose", a par exemple estimé Joëlle Le Gall, présidente de la fédération Bien vieillir en Bretagne. "On l'accepte, et évidemment qu'on en est ravis", renchérit pour sa part sur franceinfo Florence Braud, aide-soignante dans un Ehpad dans le Morbihan. Petit bémol soulevé toutefois par Joëlle Le Gall qui trouve "difficile que l’on oppose les gens en fonction des départements, sachant que le personnel a dû prendre les mêmes dispositions, et a eu une charge de travail supplémentaire. J’aurais préféré entendre qu’il y avait une prime de 1 500 euros pour l’ensemble des personnels, ça me paraîtrait plus juste". Mais, tout de suite, c'est la volonté de penser à l'après coronavirus qui domine.

S’il y avait eu dès le départ du personnel en nombre suffisant dans les Ehpad, on n’en serait pas là aujourd’hui.

Parce que la situation dans les Ehpad inquiète Joëlle Le Gall, dont l’association s'occupe des résidents et de leurs familles depuis une vingtaine d'années. Si elle salue ce "geste symbolique et certainement apprécié par un personnel sous-payé", elle tient à rester vigilante. "Il ne faudrait pas qu’après le confinement, le problème des Ehpad soit étouffé, alerte-t-elle. On voit très bien ce que ça a donné pendant cette crise sanitaire. S’il y avait eu dès le départ du personnel en nombre suffisant dans les Ehpad, on n’en serait pas là aujourd’hui. Il faut augmenter les salaires des personnels, et qu’ils soient en nombre suffisant dans ces établissements".

Confinement prolongé dans les Ehpad

Les Ehpad français ont eu la consigne de se confiner plus tôt que le reste de la population (le 11 mars contre le 17) et leur confinement ne prendra pas fin le 11 mai. Si les visites ont pu rependre au compte-goutte, les mesures d'encadrement vont continuer, au moins pour trois semaines supplémentaires. Des mesures qui n'ont pas empêché le coronavirus de pénétrer les établissements. Depuis le début de l'épidémie, qui a fait près de 26 000 morts en France, un décès sur deux concerne un résident d'Ehpad, selon Santé Publique France.

On veut maintenant un travail plus approfondi.

Et Florence Braud, aide-soignante dans un EHPAD espère que cette crise fera ouvrir les yeux sur son métier. "Dans ces professions du soin, on a tendance à considérer que ce sont encore des professions liées à des vocations, liées à la sollicitude, à l'empathie, à la tendresse. C'est tout ça qu'il faut revaloriser. On demande tout ça depuis des années et, on nous offre une prime. Alors oui, évidemment, c'est bien parce que ça a été compliqué pour nous ces derniers mois. Mais on veut maintenant un travail plus approfondi". Et d'appeler à des "Etats généraux de la séniorisation".

Florence Braud raconte son quotidien, chamboulé par la crise, forcément. "Dans mon établissement situé près d'un cluster, on n'a pas eu de cas, parce qu'on a pris des précautions très tôt, les visites ont été interdites très tôt. L'envers du décor, c'est que ça a engendré un sous-effectif pour éviter les va-et-vient de différents soignants. Ca a porté ses fruits, puisqu'on n'a pas eu de cas, mais les équipes sont fatiguées". Des équipes essentiellement féminines, souligne Florence Braud, dans le monde du soin, au delà de celui des Ehpad. "Les femmes, ce sont 97% des auxiliaires de vie, 91% des aides-soignantes et 87% des infirmières", explique-t-elle.