Dans les Hauts-de-France le nombre d'IVG augmente en 2022 comme partout en France

Le nombre d'avortement a augmenté en France en 2022 pour atteindre son plus haut niveau depuis 1990, selon une étude de la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees) publiée ce 27 septembre, à la veille de la journée mondiale de défense du droit à l'avortement. Les Hauts-de-France connaissent la même tendance.

Dans le détail, 18 719 IVG ont été enregistrées en 2022 dans les Hauts-de-France, contre 17 772 en 2021, soit 14.2 IVG pour 1000 femmes de 15 à 49 ans en 2022 contre 13.6 IVG pour 1000 en 2021. La moyenne nationale est 16,2 IVG pour 1000 femmes âgées de 15 à 49 ans. Dans la Somme et le Nord, plus de 9 femmes sur 10 ont réalisé leur IVG dans leur département de résidence. Ce taux est le plus faible dans l'Oise.

La Drees explique cette hausse nationale par l'allongement du délai pour avorter, passé de 12 à 14 semaines de grossesses début 2022, mais aussi par la fin de l'avance des frais d'examen et d'interventions depuis fin 2021, ainsi que par le recours possible à la téléconsultation autorisée lors du premier confinement et pérennisée depuis.