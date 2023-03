Testé dans les Hauts-de-France, le programme GPS-Obésité accompagne les personnes touchées par la maladie

L'INSERM a dévoilé, le lundi 20 février, ses chiffres de l'obésité en France . Dans les Hauts-de-France, 22 % des habitants sont concernés, ce qui en fait la région française la plus touchée par l'obésité.

Un programme expérimental, pris en charge par la Sécurité sociale

"L'obésité une maladie multifactorielle, il ne suffit pas de dire aux gens de moins manger et de faire peu plus d'exercice, il faut aussi leur donner les ressources pour le faire. Et pour cela, on a besoin de différents professionnels", explique Monique Romon, professeure émérite de Nutrition à l'Université de Lille.

Cet aspect pluridisciplinaire est la base du programme GPS-Obésité, expérimenté dans les Hauts-de-France : pendant deux ans, des personnes atteintes d'obésité sont suivies par un médecin traitant, mais également par une diététicienne, un psychologue, un éducateur d'activité physique, etc. "Il s'agit d'un accompagnement de proximité sur le long terme et près de chez eux pour aider les personnes obèses à maintenir leur changement de comportement", résume Monique Romon, qui fait partie de ceux qui coordonnent ce projet expérimental.

"Ce qui est nouveau ici, c'est que c'est entièrement pris en charge, ajoute Monique Romon. Jusqu'à présent, l'éducation, les diététiciennes ou les psychologues n'étaient pas pris en charge par la Sécurité sociale. Si ça marche, et ça a l'air de marcher, cela fera des gens à l'avenir pris en charge dans le régime général de la Sécurité sociale."

"Ce qui marche très bien, c'est que déjà, dans un premier temps, les gens se sentent mieux. Souvent, les personnes en situation d'obésité n'osent pas parler de leur maladie et se sentent seules. Là, ils se sentent plus seuls", conclut Monique Romon.

Tous les renseignements sur le site www.gps-obesite.fr