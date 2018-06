Lille, France

La vie quotidienne peut être gâchée en ce moment par un nez qui coule, des éternuements, des larmoiements ou une crise d'asthme pour la forme la plus sévère d'allergie aux pollens. Des symptômes dus aux graminées, on est en plein pic de pollinisation en ce moment. Après la région Grand Est, les Hauts de France disposent désormais d'un site internet qui répertorie les types d'allergies aux pollens via le site Pollin'air.

Capture d'écran du site pollinair.fr © Radio France - Stéphane Barbereau

[Pollens] Risque d'allergie dans la région. Les pollens de graminées sont toujours présents, les traitements entrepris doivent être poursuivis pendant encore quelques semaines. pic.twitter.com/pqGL1EeQeR — Atmo Hauts-de-France (@AtmoHdF) June 22, 2018

Pour collecter ces précieuses informations, il faut recruter et former des observateurs bénévoles à travers la grande région. Pour l'instant, 33 personnes ont accepté de jouer le jeu, équipées d'une loupe, d'un guide des plantes et après avoir suivi une courte formation avec des botanistes. Florine Dupont est l'une de ces "sentinelles" :

J'ai choisi le pollen de graminées et de bouleau. Une fois par semaine, j'essaie de toujours regarder au même endroit pour surveiller l'évolution des plantes et le stade de la pollinisation.

Comment les observateurs de pollens font remonter les infos au site pollinair.fr Copier

Pas besoin d'être biologiste pour devenir sentinelle explique la jeune Lilloise. Ces informations sont remontées ensuite à Atmo où un analyste pollens va les examiner, photos à l'appui.

La pollinisation débute avec une semaine d'avance à Amiens par rapport à Lille

L'idée est d'avoir la carte régionale la plus précise possible, parfois à l'échelle d'une commune ou même d'un quartier explique Jacques Patris, le président d'Atmo Hauts de France :

On descend à une échelle très fine à cause des différentes plantations dans les villes, avec des micro-climats, des courants d'air, des orages locaux.

Sans compter la politique d'urbanisation de chaque ville où des élus aiment planter beaucoup d'arbres. Gare aux bouleaux rappelle cet immunologue de l'Inserm :

le bouleau, c'est le pire au niveau des pollens allergisants !

Un risque d'allergies au pollens étalé sur toute l'année ?

Si Atmo étudie la carte des pollens allergisants, c'est que l'organisme connu pour mesurer la pollution de l'air est le mieux placé. Il existe en effet un lien entre allergies aux pollens et pollution détaille Jacques Patris :

L'ozone irrite les muqueuses or le pouvoir de sensibilisation du pollen est dix fois supérieur sur des muqueuses irritées

Jacques Patrise explique le lien entre pollution et pollens allergisants Copier

Les particules fines, qui entraînent régulièrement des réductions de vitesse sur les routes, véhiculent également des grains de pollens. Le cocktail détonnant "pollution + pollens" entraîne donc une durée plus grande du risque d'allergies. Aujourd'hui, ça concerne 8 mois de l'année, cela pourrait s'étaler sur toute l'année :