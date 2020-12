Dans les hôpitaux de la Loire, la reprise des opérations non urgentes à pas de loup

L'Agence régionale de santé (ARS) d'Auvergne-Rhône-Alpe vient de donner son feu vert au retour progressif des opérations non urgentes et ambulatoires dans les hôpitaux de la Loire. Depuis quelques jours, ceux-ci opèrent à nouveau les patients non urgents. Mais il s'agit d'une reprise ralentie, compte tenu à la fois du coronavirus et du très grand nombre de patients dont les opérations ont été annulées.

De très nombreux patients attendent la reprise des opérations

Le retour des interventions "normales", reportées pendant le deuxième confinement, concerne la chirurgie légère : "les patients entrent le matin et ressortent le soir, explique Rémi Philippot, chirurgien orthopédiste et chef du pôles des blocs opératoires au CHU de Saint-Etienne. On parle de chirurgie de l'audition, de la vision, avec les opérations de la cataracte, ou encore de la chirurgie prothétique. On est sur une reprise progressive de l'ordre de 50 à 60% de l'activité."

Les secrétariats médicaux s'arrachent les cheveux. Rémi Philippot, chef du pôle des blocs opératoires au CHU.

Il est très difficile de satisfaire tout les patients dont les opérations ont été annulées, au vu de leur nombre. Rien qu'en orthopédie, Rémi Philippot indique avoir dû reporter "entre 350 et 400 patients. Et malheureusement, on avait trois ou quatre mois de délai pour certaines spécialités. C'est beaucoup de travail, beaucoup de pression de la part des patients. Les secrétariats médicaux dans tous les établissements s'arrachent les cheveux."

Parmi ces patients, Jessie, une Stéphanoise transgenre en transition depuis cinq ans. Il ne lui manque plus qu'une opération pour se sentir femme : "ça devait être au mois de mars, et puis ça a été reporté à cause du Covid. Ensuite je devais être opérée en novembre. Annulé aussi." Elle approuve évidemment la priorisation donnée aux interventions où il est question de vie ou de mort, mais une certaine fatigue s'installe quand même : "Il faut beaucoup de force pour arriver au bout d'une transition, et moi ça fait cinq ans que ça dure." Jessie est loin d'être la seule : au sein de l'association dont elle fait partie, trois autres personnes transgenres attendent la reprises de leurs opérations.

Les hôpitaux obligés de garder un œil sur leurs soins critiques

Les hôpitaux et cliniques privées de la Loire travaillent sous cette pression des patients, mais aussi sous celle du coronavirus. Les services de soins critiques et de réanimation sont loin d'être désengorgés, comme à la Clinique mutualiste de Saint-Étienne : "On est assez proches encore de la saturation, confirme Denis Michel, médecin réanimateur anesthésiste et président de la commission médicale de l'établissement. On raisonne en termes de patients dont on est sûr qu'ils ne vont pas aller en soins critiques. Puisqu'on a encore beaucoup de patients Covid et non Covid en réanimation. Il ne faut pas créer de saturation avec des patients qui ne sont pas en perte de chance."

Ainsi à l'Hôpital privé de la Loire, dans chaque spécialité, les opérations ambulatoires reprennent ce lundi 7 décembre dans les deux-tiers des blocs. Du coup six salles restent vides, au cas où il faut rapidement y accueillir des malades du Covid et réinstaller tout le matériel nécessaire.

Pour l'instant, à la Clinique mutualiste, les médecins ont repris la moitié de leurs activités "normales". L'objectif est de viser les 70% sous une semaine. La situation est vécue comme un soulagement par les soignants, explique Denis Michel : "C'est un signe positif, les équipes retrouvent leurs postes normaux et savent qu'elles vont pouvoir prendre du repos."

Au CHU de Saint-Étienne comme à la Clinique mutualiste, il a en effet été décidé de maintenir les congés de Noël pour les soignants, comme à l'habitude.

Sur l'ensemble du groupement hospitalier territorial de la Loire, les opérations "normales" ne retrouveront leur rythme de croisière qu'en janvier, si et seulement si l'épidémie de coronavirus continue de décroître.