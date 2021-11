Dans les hôpitaux de la Manche, de nombreux infirmiers anesthésistes en grève pour défendre leur statut

"Nous faisons partie des oubliés du Ségur de la Santé" : dans les hôpitaux de la Manche, de nombreux infirmiers anesthésistes participent au mouvement de grève, débuté le 2 novembre et demandent une meilleure reconnaissance de leur niveau de formation, d'autonomie et de responsabilité.

C'est une grève quasi-invisible pour le grand public. Et pourtant, dans les blocs opératoires des hôpitaux manchois, une très grande majorité des infirmiers anesthésistes participent à un mouvement de grève nationale depuis début novembre. A Saint-Lô, quelques interventions ont dû être reportées mais il s'agit surtout de débrayages ponctuels le matin. A Avranches et Cherbourg, il y a peu d'incidence sur les opérations chirurgicales car les grévistes sont "réquisitionnés" et donc travaillent.

Ces infirmiers anesthésistes réclament une meilleure reconnaissance de leur niveau d'autonomie et de leurs responsabilités dans le bloc opératoire et veulent que leur statut évolue vers celui d'auxiliaires médicaux en pratique avancé.

Ce qui a mis le feu aux poudres, c'est le Ségur de la Santé.

Nous faisons partie des oubliés du Ségur. Or on a été beaucoup sollicités pendant cette période du Covid donc nous sommes très déçus. Nous voulons une reconnaissance à la hauteur de notre formation puisque nous faisons deux ans de plus de spécialisation en anesthésie ", explique Sophie, infirmière anesthésiste à Saint-Lô

Pour une meilleure reconnaissance

Le gouvernement souhaite augmenter le nombre d'infirmiers en pratique avancée, ces infirmiers qui peuvent réaliser un certain nombre d'actes ou de soins "à la place" des médecins, pour leur faire gagner du temps. Or "ce sont des choses que nous faisons déjà au quotidien" clament les grévistes qui souhaitent que cela soit mieux reconnu :

Le médecin anesthésiste ne peut pas être dans plusieurs salles d'opération en même temps. Donc une fois le patient endormi, nous sommes ses yeux et ses mains. Et si on rencontre un problème, on fait appel à lui. Donc cela nécessite un raisonnement clinique, une connaissance parfaite de nos patients et une adaptation de l'anesthésie, détaille l'un des grévistes de l'hôpital Pasteur de Cherbourg.

Leur crainte, c'est que leur formation - spécifique par rapport aux autres infirmiers avec deux ans de spécialisation en anesthésie - ne soit revue à la baisse. Ils réclament donc un statut différent d'auxiliaire médical.