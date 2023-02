Dans les Landes moins de 10% des médecins ne sont pas de nationalité Française

Ils sont Roumains, Espagnols, Tunisiens, Syriens ... et ils prennent soin de vous au quotidien. Les médecins venus de l'étranger sont l'un des rouages pour lutter contre la désertification médicale chez les généralistes, ou le manque de spécialistes à l'hôpital par exemple. En décembre 2022 le gouvernement a même transmis au Conseil d'Etat une mesure visant à créer une carte de séjour pour les professionnels de Santé dans le cadre de la Loi sur l'Immigration.

Moins de 10% de médecins venus de l'étranger dans les Landes

Dans les Landes ils représentent un peu moins de 10% des effectifs : une centaine de médecins sur 1.300 à 1.400 en exercice selon l'Ordre des médecins dans les Landes. Il faut faire une distinction entre les médecins provenant de pays de l'Union Européenne, et dont le socle du diplôme est commun au diplôme Français et les autres praticiens venant de pays hors UE qui sont eux considérés comme "médecins étrangers".

Les premiers viennent souvent de Roumanie, d'Espagne, du Portugal ou bien de Belgique et d'Allemagne. Une fois installés dans les Landes ils se tournent le plus souvent vers la médecine générale.

Les seconds provenant de pays hors UE comme le Liban, la Syrie, la Libye, les pays du Maghreb ou encore d'Afrique se tournent plutôt vers les spécialités (ophtalmologie, cardiologie, gynécologie) et souvent en milieu hospitalier. L'an dernier par exemple, l'Ordre a inscrit 11 nouveaux médecins provenant de ces pays, et pas un seul ne s'est installé comme médecin généraliste.

Des médecins vitaux pour faire face à la pénurie

S'ils ne sont pas vitaux à proprement parler, ces praticiens sont "un élément important, pas l'unique, de la prise en charge des déserts médicaux" estime Jean-François Dubroca, le président de l'Ordre des médecins dans les Landes. Du côté de l'hôpital de Mont-de-Marsan on confirme qu'ils occupent une place primordial. "Nous employons au centre hospitalier de Mont-de-Marsan ces deux catégories de médecins et effectivement, ils concourent à la bonne marche des services. Sans eux, nous ne pourrions pas faire fonctionner de manière aussi efficace nos services" déclare Régis Thual, directeur adjoint de l'hôpital. Ces médecins sont présents dans l'ensemble des services, notamment en spécialité "gériatrie, imagerie médicale, cardiologie. On a vraiment ce type de médecins étrangers sur toutes les spécialités car il n'y a pas une carence spécifique à l'hôpital public. Cela répond à des demandes compte-tenu du faible nombre de médecins spécialistes que nous pouvons recruter à diplôme français ou à diplôme Union européenne" détaille-t-il.

L'Ordre des médecins s'assure de la qualité des soins

C'est sur l'Ordre des médecins que pèsent la responsabilité d'accorder ou non le droit d'exercer à ces praticiens. Une lourde responsabilité qui passent par plusieurs critères de vérifications. C'est une grande responsabilité et c'est "une mission socle de l'Ordre" explique Jean-François Dubroca, le président de l'Ordre des médecins dans les Landes.

La première étape se fait au niveau national, c'est la vérification du diplôme. "c'est un organisme appelé le Centre National de Gestion" qui en est en charge explique Jean-François Dubroca. Ensuite, une fois le diplôme vérifié et validé, le médecin voit celui-ci inscrit au Journal Officiel. La procédure est simplifiée pour les médecins venant de pays de l'UE car leur diplôme a un socle commun avec le diplôme délivré en France.

Ensuite le médecin qui veut exercer dans les Landes vient sur le territoire et va se rendre au conseil départemental pour un entretien confraternel qui se passe obligatoire en présentiel. "Là, nous allons nous assurer de plusieurs choses. La compréhension orale et écrite du Français car c'est important qu'un médecin comprenne son patient et que le patient comprenne les directives médicales qui lui sont prodiguées. Ensuite nous vérifions la compétence professionnelle, c'est-à-dire s'il a constamment exercé. Enfin, on vérifie la compréhension de l'exercice et de l'encadrement législatif et réglementaire de la médecine en France" détaille le Président de l'Ordre*.*

Dans le cas où le médecin ne maîtrise pas correctement le Français il doit passer par une formation accélérée avant de pouvoir exercer. Il en va de même si il n'a pas exercé depuis plus de trois ans, il devra repasser par une formation au niveau régional et le cas échéant il devra effectuer une période de pratique le plus souvent en hôpital.