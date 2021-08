Dans les Monts d'Arrée, une vaccination de plus en plus compliquée

"La pandémie, je n'y crois pas trop", confie Charlotte*, une jeune retraitée vivant à La Feuillée, "je vois bien que dans mon entourage et dans celui de mes proches... c'est pas une hécatombe, quoi !" Sans surprise, elle fait partie de ceux qui refusent de se faire vacciner. Dans les Monts d'Arrée, ils étaient encore plus de 2 800 il y a un mois (sur un total de 7 800 personnes éligibles à la vaccination). Une proportion largement supérieure à la moyenne du département.

Une vaccination qui ne bouge pas les foules

Pour y remédier, la communauté de communes des Monts d'Arrée a mis en place des centres de vaccination éphémères à Huelgoat, Brasparts et La Feuillée entre le 25 et le 27 août. Le bilan est plus que mitigé : Jean-François Dumonteil, président de la communauté et maire de La Feuillée s'attendait à 300 injections. Vendredi soir, seules 169 doses avaient été injectées. "Je ne sais plus trop quoi faire pour aller chercher les gens", concède-t-il, "je suis déçu, oui, mais en même temps, on a fait ce qu'on a pu. Je crois qu'on a mis tous les moyens de notre côté pour réussir, je pense que certains n'ont juste pas pris conscience que le vaccin était indispensable".

Dans la salle communale, vers 11 heures, une quinzaine de personnes attendaient leur dose de vaccin. Parmi eux, peu de fervents défenseurs de la vaccination. Simon, 30 ans, est venu parce qu'il se fait bientôt opérer du bras, André est venu à contre-cœur pour pouvoir manger au restaurant avec ses petits-enfants... "Tu diras adieu de ma part aux enfants", plaisante son épouse Pascale, avant d'entrer dans le box de vaccination.

Le Finistère, bientôt au plafond vaccinal ?

Il y a trois mois, la communauté de communes avait déjà ouvert des centres éphémères, pour vacciner ses aînés. Le succès avait été sans appel : plus de 98 % des personnes contactées par l'Assurance-maladie étaient venus chercher leur dose de vaccin.

Les chiffres sont nettement plus décevants cette fois-ci ; les équipes de la mairie sont déçues. "C'est toute une organisation en plus", reconnaît une employée de la commune. En une après-midi, seules 38 doses ont été distribuées. Le retard dans la livraison des doses (plus d'une heure à La Feuillée vendredi), n'y est sûrement pas pour rien.

"C'est déjà ça de pris", explique Jean-Paul Mongeat, directeur délégué de l'ARS Bretagne dans le Finistère, "on est dans le dernier kilomètre, on sait que ça va être de plus en plus compliqué de convaincre les gens. Il faut qu'on aille sur le terrain, pour mener de plus en plus d'opérations de proximité". Pour l'instant, le département a une bonne couverture vaccinale (76.42 %). Reste à voir s'il n'a pas déjà atteint un plateau.

*Le nom a été changé.