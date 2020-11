Dans les pharmacies grenobloises, le vaccin contre la grippe se fait attendre

Si vous avez essayé de trouver un vaccin contre la grippe dans une pharmacie grenobloise ces dernières semaines, vous vous êtes probablement cassé le nez. Elles sont quasiment toutes en rupture de stock. "Je cherche un vaccin pour ma fille de trois ans mais je n'en trouve aucun alors que je cherche depuis un mois", témoigne une Grenobloise.

Pendant la première campagne de vaccination, démarrée fin octobre, les pharmacies ont été dévalisées en à peine quelques jours. Malgré un stock de 500 vaccins, Marie Ducet, gérante d'une officine dans le quartier Notre-Dame, n'a pas pu répondre à toute la demande. "Le stock que l’on vend en deux mois y est passé en 10 jours", dit-elle.

"Je ne promets à personne des vaccins, je ne suis pas sûre d’en recevoir" - Marie Ducet, gérante d'une pharmacie à Grenoble.

Ce lundi, sur France Bleu Isère, le préfet du département, Lionel Beffre, a promis que de nouveaux vaccins contre la grippe seraient bientôt disponibles. Marie Ducet les attend avec impatience même si elle doute de les recevoir rapidement car "le temps de fabrication est long, on attend que les grossistes en reçoivent pour les distribuer au compte-goutte mais c’est sûr qu’il n’y aura pas la couverture vaccinale contre la grippe espérée cette année", déplore la gérante.

"Tout le monde ne pourra pas se faire vacciner contre la grippe cette année"

Face à la demande, les pharmacies doivent prioriser, alors même que le gouvernement appelle à une vaccination massive, créant une situation difficile à gérer pour cet autre pharmacien grenoblois : "Chaque année, on essaye de sensibiliser les gens à la vaccination et quand on se rend compte que les patients jouent le jeu, on n’arrive plus à les servir donc c’est assez compliqué".

Ce pharmacien estime que pour les personnes qui ne bénéficient pas d'une prise en charge, "il sera impossible de se faire vacciner cette année".

Pour l'instant, seuls les plus de 65 ans, les diabétiques, asthmatiques, ceux qui ont des problèmes cardiovasculaires ou encore les femmes enceintes peuvent se faire vacciner, ce sont les personnes prioritaires.