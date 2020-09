Dans les Pyrénées-Atlantiques des tests PCR réservés aux patients munis d'une ordonnance

"Ils ont raison !". La directrice de l'Agence Régionale de Santé (ARS) dans les Pyrénées-Atlantiques, Maritxu Blanzaco l'admet tout de go: la quarantaine de médecins du Pays Basque a eu raison de l'interpeller. Dans une lettre ouverte au nom des médecins "en première ligne" ils dénonçaient que "les patients asymptomatiques occupent littéralement la place des patients suspects à tester" et pointent du doigt "cette situation aberrante où l'estivant asymptomatique a pu bénéficier de test là où le patient suspect de Covid devait parfois attendre 6 à 7 jours pour se faire tester".

"Je leur réponds et j'ai appelé le responsable de la pétition" annonce Maritxu Blanzaco qui parle d'un "échange très constructif". Une réunion a eu lieu avec les médecins ce jeudi soir, le 10 septembre et une autre avec les laboratoires. "Sur le dépistage je les rejoints" insiste la représentante de l'ARS, "il nous faut désormais prioriser l'accès au test, et c'est ce que nous faisons. Ils ont tout à fait raison de nous alerter sur ce point là: il faut que les gens qui sont symptomatiques ou qui sont envoyés par les médecins généralistes puissent se faire tester en priorité". Réunion aussi avec laboratoire pour construire un schéma. pour qu"il y ait des drive prioritaires pour les personnes symptomatiques et que l'activité en laboratoire puisse continuer à se faire".