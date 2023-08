Dans les Pyrénées-Orientales, le Covid fait sa rentrée

Depuis la mi-aout les pharmaciens des Pyrénées-Orientales enregistrent une hausse des dépistages dans leur officines, à travers les ventes d'autotest, mais aussi à travers ceux qu'ils réalisent en officine. "C'est trois à quatre fois plus qu'au mois de juillet dernier où on a pratiquement pas vendu de test ou fait de dépistage" appuie Vincent Villacampa, pharmacien du centre ville de Perpignan. Et les résultats sont de plus en plus positifs : "on atteint entre 15 et 20% de cas positifs au Covid" précise Bruno Galan, pharmacien à Palau-del-Vidre et président régional de l'ordre des pharmaciens. A quelques jours de la reprise des cours et alors qu'on l'aurait volontiers oublié, le virus est toujours là.

ⓘ Publicité

Recrudescence oui, nouvelle vague épidémique non

Le taux d'incidence repart à la hausse donc mais "je tiens à rassurer les gens, on n'est pas face à une nouvelle vague épidémique" précise Bruno Galan. Dans les Pyrénées-Orientales plus de 15 sur 100 000 personnes testées sont positives. Des chiffres établis par l'ARS, mais incomplets.

En effet depuis le 1er juillet la plateforme SIDEP, jusque-là c'est à travers elle que les pharmaciens déclaraient directement un cas positif dépisté dans leur officine. Mais sans elle, désormais c'est au patient de se rendre en laboratoire ou chez un médecin pour déclarer son infection. Le Covid est désormais une maladie à déclaration obligatoire, mais une fois le malade sorti de la pharmacie, tout repose sur sa bonne volonté à mener le processus de déclaration.