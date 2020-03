Dans les résidences seniors, des mesures préventives face au coronavirus

Les personnes âgées sont les plus fragiles face au coronavirus : les sept morts en France ce jeudi soir ont tous plus de 60 ans. Le chef de l'Etat appelle à "limiter au maximum" la visite aux aînés. Dans les résidences seniors, les équipes s'organisent.

Protéger les personnes âgées du coronavirus : si les Ehpad sont en première ligne avec les équipes médicales, les résidences seniors doivent aussi s'organiser. Leurs résidents étant locataires de leurs logements, les moyens d'actions sont plus limités, mais les équipes multiplient les précautions.

Mesures d'hygiène redoublées

_"_Le gel hydroalcoolique, on en a toujours donc ça ne change pas, mais peut-être qu'on sera équipés de masques dans les jours prochains", explique Céline Lebaube, chargée de développement des résidences Espace & Vie à Brest et Guidel. Reste que les résidents, contrairement à un Ehpad, sont pour certains encore mobiles et peuvent sortir à leur guise.

"On n'est pas une structure médico-sociale mais on a pris des dispositions, notamment en demandant au personnel de ne pas serrer la main des résidents et de ne pas s'embrasser entre eux, précise le directeur de la résidence à Brest, Thierry Rivoal. On ne veut pas non plus créer la psychose donc on rassure les résidents".

Limiter les rassemblements

"Dans le Morbihan, la résidence a été fermée, comme toutes les structures collectives", indique Céline Lebaube. A Brest, "on a annulé les rencontres inter-générationnelles avec les écoles et une conférence prévue dans les prochaines semaines, précise Thierry Rivoal. On a mis en place un registre à l'accueil pour tous les visiteurs, ils doivent émarger et donner leur numéro de téléphone. Ça permet de _se retourner plus facilement vers eux en cas de contamination_".

"Pour l'instant, on ne peut pas interdire aux familles de rendre visite à leurs proches", explique Céline Lebaube. Tout dépend si le stade 3 de l'épidémie est atteint. Dans ce cas, "on sera peut-être obligés à un moment de limiter l'accès à la résidence aux soignants, aux médecins et kinés des résidents, lance Thierry Rivoal. C'est dans leur intérêt car c'est un public vulnérable".