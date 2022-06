Dans les services de santé en Mayenne, "un été sous tension"

"Les établissements sanitaires et médico-sociaux connaissent des difficultés qui ont un impact sur l'organisation", explique Valérie Jouet, directrice territoriale de l'Agence régionale de santé (ARS) pour la Mayenne. D'autant plus que les professionnels ressentent "une grosse fatigue" et ont besoin de congés. Elle en appelle donc à un "réflexe citoyen" : les patients devront davantage faire appel aux médecins régulateurs par téléphone, plutôt que se rendre systématiquement dans les services d'urgences.

Une régulation par le 15 et le 116 117

A partir de ce vendredi, en cas de problème de santé urgent, de 8h à 20h, du lundi au vendredi, il faudra contacter son médecin traitant ou un cabinet médical. En l'absence de réponse, _"_il faudra appeler le 15 pour être orienté au mieux, avec éventuellement le déplacement d'un Smur [lStructure mobile d'urgence et de réanimation, ndlr] en cas d'urgence vitale". De 20h à 8h en semaine, le weekend et les jours fériés, il faut contacter directement le 116 117, ou le 15 en cas d'urgence vitale.

Pour les urgences dentaires, le dimanche et les jours fériés, il faudra également passer par le 116 117, entre 8h et midi, pour obtenir un conseil, une télé-prescription pour une prise en charge de la douleur ou être adressé à un chirurgien dentiste de garde. "Un nouveau dispositif qui a vocation à perdurer pendant un an, pour que le dentiste de garde ne se retrouve plus avec une salle d'attente pleine de patients qui ne présentent pas nécessairement d'urgence dentaire, insiste Valérie Jouet. Il s'agit de prioriser les urgences et non recevoir toutes les personnes qui n'ont pas obtenu de rendez-vous dentaire dans la semaine."

Des infirmiers libéraux d'astreinte pour les Ehpad

Des infirmiers libéraux seront mobilisés en astreinte, de 20h à minuit, en juillet et en août, pour répondre aux besoins en Ehpad. "Un dispositif expérimental déployé sur les territoires de Mayenne et Laval, afin que le résident ne soit pas systématiquement acheminé vers un service d'urgences quand ça n'est pas nécessaire", explique Valérie Jouet.

S'agissant des transports ambulanciers, "on aura sur cette période nos sept secteurs de garde actifs la nuit et le weekend", décrit Alexandre Pleurmeau, président de l'Association des transports sanitaires urgents. Ils permettront d'acheminer des patients vers les urgences, mais aussi de les déplacer d'une structure à une autre, selon les places disponibles dans les centres hospitaliers. "L'idée c'est aussi de pouvoir désengorger les urgences par des retours à domicile si possible", ajoute-t-il. En semaine, en journée, les coordinateurs ambulanciers seront mobilisés pour fluidifier ces déplacements par la géolocalisation des ambulances.

Des "nuits régulées" dans les services d'urgences

Les trois services d'urgences de la Mayenne, dans les hôpitaux de Laval, Château-Gontier et Nord-Mayenne, seront "sous tension" cet été. Certaines nuits seront "régulées" : "à partir de 20h, il y aura un médecin pour le Smur, mais pas aux urgences", décrit Sébastien Treguenard, directeur de l'hôpital Laval. A l'hôpital Laval, il y aura 7 nuits régulées en juillet et 13 en août. "Il y aura toujours la possibilité d'accueillir l'urgence vitale avec l'équipe paramédicale et les médecins spécialistes de garde, les renforts éventuels de la réserve sanitaire et d'intérimaires. Mais l'urgence relative pourrait être réacheminée vers un autre service d'urgence qui sera ouvert la nuit. C'est pourquoi il faut systématiquement appeler les numéros de régulation avant de passer aux urgences", martèle-t-il.

Aux urgences du centre hospitalier de Laval, il manque entre 10 et 12 médecins équivalent temps plein. "On ne s'attend pas à une hausse de la fréquentation des urgences, sauf s'il y a une reprise de l'épidémie de Covid", nuance Sébastien Trequenard. Son service de réanimation, avec 10 à 14 lits disponibles, accueille déjà deux patients atteints du Covid, tandis que le nombre de cas a bondi de 47% en une semaine en Mayenne (un taux d'incidence de 477 pour 100 000 habitants). "C'est difficile à anticiper, car si la diffusion de ce variant du virus débouche sur des atteintes pulmonaires plus importantes et donc davantage de réanimation, ça va devenir plus complexe, concède le directeur. Il faudrait alors fermer d'autres services pour se mobiliser sur le Covid."