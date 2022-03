Dans les stations de ski, les accidents du travail en hausse chez les saisonniers

Réunis mercredi et jeudi à Chambéry, les délégués CGT des remontées mécaniques et services des pistes alertent sur le nombre d'accident chez les saisonniers en station cet hiver. Il est passé d'environ 10% à 15 voire 20%, notamment à cause du Covid-19.

Les accidents du travail sont en hausse chez les saisonniers cet hiver 2021-2022. C'est le constat dressé par les délégués CGT des remontées mécaniques et services des pistes. Ils sont réunis à Chambéry mercredi et jeudi pour faire notamment un bilan sur la saison hivernale. "Cette année, il y a eu beaucoup plus d'accident du travail, alerte Antoine Fatiga, responsable national à la CGT pour les saisonniers et les remontées mécaniques. De 10%, on est monté à 15 voire 20%."

Beaucoup de nouveaux saisonniers cette année

Les accidents les plus fréquents sont à ski. "Par exemple sur les remontées mécaniques, il y a des postes statiques où le saisonnier ne skie pas pendant la journée et le soir quand il faut rentrer au vestiaire, dans des conditions plus ou moins bonnes, il n'y a pas d'échauffement et donc le risque est plus élevé", explique Pierre Scholl, délégué syndical CGT aux remontées mécaniques de Courchevel.

Pour les délégués CGT, l'augmentation du nombre d'accident est liée à l'année blanche à cause de la crise sanitaire. "Beaucoup de saisonniers ne sont pas revenus cette année, y compris dans les remontées mécaniques, donc quand vous avez une compression du personnel, beaucoup d'embauches avec des nouveaux, de fait, ces gens qui ne sont pas formés, qui ne connaissent pas le domaine, accentuent le risque d'accident", analyse Antoine Fatiga.