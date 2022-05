Deux mois après la fin du pass vaccinal, le port du masque dans les transports en commun reste obligatoire. Pourtant, dans les gares, les trains et sur le réseau de transports en commun, les visages des Marseillais se sont progressivement démasqués.

Dans les transports à Marseille, on porte de moins en moins le masque

On l'oublie sans doute, mais le masque reste obligatoire dans les transports. Le 3 mars dernier, le ministère de la Santé lève l'obligation du pass vaccinal et le port du masque à l'intérieur. Seuls les transports en commun et les gares restent concernés. Ces deux derniers mois, petit à petit, les Marseillais ont pourtant bien cessé de le porter.

Dans la gare Saint-Charles, rares sont les visages couverts, comme le constate Cathy en attendant son train : "Je pense que moins de deux pour cent des gens le portent, là. Et _j'avoue, je ne le porte pas_, je fais une pause. Je vais passer beaucoup de temps dans le train où je le porterai". Dans le train, le port du masque semble en effet mieux respecté.

"Souvent je mets le masque sous le menton, ou alors je bois beaucoup de café comme ça je ne suis pas obligé de le porter" - Louise voyage en train

Donc on porte le masque dans le train ? En apparence seulement, car de nombreux voyageurs détournent la règle imposée. Louise, en provenance de Paris, arrive à Marseille après trois heures de TGV. Elle détaille ses astuces : "Souvent je mets le masque sous le menton, ou alors je bois beaucoup de café comme ça je ne suis pas obligée de le porter. Si les contrôleurs arrivent, je le remonte sur le nez. Mais ils ne font quasiment plus de réflexion, ils le savent bien, je crois que personne n'est dupe". Un port du masque d'autant plus inutile, selon Louise, qu'elle est presque seule dans sa rame.

Une amende de 135 euros toujours en vigueur

Une incohérence que pointent beaucoup de voyageurs. Le masque est imposé dans les transports mais pas dans les grandes surfaces, ou même dans les salles de concert. Alain, dans le métro, n'en porte pas du tout. Il s'explique : "Quand je vois que personne en porte je me demande pourquoi. En fait _je pense surtout que l'épidémie, c'est derrière nous !_". Pourtant, il risque toujours une amende de 135 euros. Mais qu'il se rassure, même les contrôleurs du métro, devant les portiques, portent le masque sous le menton, les contrôles seraient plus rares qu'auparavant.

"Des voyageurs ne respectent pas le port du masque et moi je ne l'impose pas, chacun prend ses responsabilités"- Nora conductrice de bus

Nora est conductrice de bus, elle est censée vérifier que tout ses passagers montent à bord le visage masqué. Mais depuis quelques semaines, elle préfère fermer les yeux : "je ne vois rien, je ne regarde pas. _Des voyageurs ne le respectent pas et moi je ne l'impose pas_. Il y a eu des problèmes avec ça, alors pour éviter les conflits je ne dis rien, chacun prend ses responsabilités" dit-elle. La conductrice est d'autant moins regardante que c'est une mesure dont elle ne comprend plus l'intérêt. Après six semaines consécutives de baisse des contaminations, elle se demande si l'obligation du port du masque est toujours bien utile.