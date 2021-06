Dans quelles circonstances le port du masque est-il encore obligatoire en extérieur dans le Gard ?

Avec l’évolution positive de la situation sanitaire, Jean Castex, Premier ministre, a annoncé ce mercredi l’adaptation de certaines mesures restrictives notamment la fin du port du masque en extérieur. Mais il reste des exceptions définies par arrêté préfectoral. Ainsi la préfète du Gard a décidé de maintenir le port du masque en extérieur, jusqu’au 30 juin 2021, pour toute personne de onze ans et plus dans certaines conditions et pour certaines activités.

Où en extérieur le port du masque reste-t-il obligatoire dans le Gard ?

· sur les marchés de plein-air alimentaires et non-alimentaires, les brocantes et vide-greniers, foires et fêtes foraines, et les ventes au déballage ;

· pour tout rassemblement public générant un rassemblement important de population, dont les manifestations sur la voie publique mentionnées à l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure, les festivals, les concerts en plein-air et les évènements sportifs de plein-air ;

· aux abords des crèches, des établissements scolaires, écoles, collèges, lycées, établissements d’enseignement supérieur, dans un rayon de 50 mètres aux alentours, aux heures de fréquentation liées à l’entrée et à la sortie des élèves et des étudiants ;

· dans les transports publics et dans les espaces d’attente des transports en commun terrestres et aériens (abris bus, aérogares, quais des gares, quais des voix de tramways) ;

· aux abords des centres commerciaux dans un rayon de 50 mètres ;

· aux abords des lieux de culte dans un rayon de 50 mètres aux heures d’entrée et de sortie des offices ;

· au sein des espaces et des files d’attente à l’extérieur des établissements recevant du public.

Cette obligation ne concerne pas :

· Les personnes de moins de onze ans ;

· Les personnes circulant à l’intérieur des véhicules des particuliers et des professionnels ;

· Les cyclistes ;

· Les usagers de deux-roues motorisés, dès lors qu’ils portent un casque intégralement fermé ;

· Les personnes en situation de handicap munies d’un certificat médical justifiant de cette dérogation et qui mettent en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus. ;

· Les personnes pratiquant une activité physique ou sportive.