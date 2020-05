Dans une tribune, 20 représentants d'hôpitaux lorrains plaident pour une "révolution du système de santé"

A la veille du lancement des consultations sur le "Ségur de la santé" par le gouvernement, 52 représentants du monde hospitalier, dont 20 Lorrains, signent une tribune ce dimanche 24 mai. Ils appellent à une "refondation de l'hôpital" et une "révolution du système de santé".

Alors que le gouvernement doit lancer lundi son « Ségur de la santé », 52 représentants du monde hospitalier publient une tribune ce dimanche 24 mai. Ils accentuent la pression sur l'exécutif, qui s'est engagé à lancer un plan massif d'investissement. Ensemble, ils l'appellent à "assumer une refondation de l'hôpital" et plaident pour une "révolution de notre système de santé".

Une vingtaine de Lorrains signataires

Parmi les signataires, plusieurs membres de la direction du CHRU de Nancy, comme le directeur général Bernard Dupont et le président de la commission médicale d'établissement Christian Rabaud, ou encore Laurent Hénart le président du conseil de surveillance du CHRU. Il y a aussi les représentants des centres hospitaliers de Saint-Dié-des-Vosges, Remiremont, Fraise, Senones, Remiremont, Toul, Lunéville ou encore Pont-à-Mousson. Le président de la région Grand Est et médecin Jean Rottner a également signé cette tribune.

Ces politiques et représentants hospitaliers demandent avant tout des moyens. "La refondation de l'hôpital passe par l'abandon du prisme budgétaire étroit et inadapté", écrivent-ils. Il faut, selon eux, une "réelle politique d'investissement" et cela doit passer par une hausse des salaires des professionnels de santé. "Le rattrapage de l'insuffisance des rémunérations est une urgente priorité", peut-on lire dans cette tribune.

Réorganiser le système de santé et décentraliser

Le deuxième chantier concerne l'organisation du système sanitaire, d'après les signataires. Ils déplorent en effet des relations "chaotiques entre des Agences régionales de santé plus budgétaires qu'opérationnelle, des groupements hospitaliers de territoire inaboutis et des établissements publics soumis à une tutelle [...] tatillonne". Pour y remédier, les représentants des hôpitaux se prononcent en faveur d'une "réelle décentralisation".

Tout le système de financement doit être repensé, à la ville comme à l'hôpital, en abandonnant la tarification à l'activité.

Enfin, les signataires assurent "considérer avec bienveillance la proposition de Ségur de la santé". Avant d'ajouter que cela doit se faire dans la concertation et l'écoute. Ils appellent le gouvernement à "sortir des alcôves des pouvoirs [...] pour associer les soignants, directions, usagers et élus".