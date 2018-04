Les médecins sont formels : pratiquer une activité physique régulière est bénéfique pour la santé. Elle permet de rester en forme et de prévenir les maladies cardio-vasculaires. On pense à la natation, à la marche et à la gymnastique... mais avez-vous pensez à la danse ?

Elle avance à petits pas mais sûrement : la tango thérapie ! Cela fait plusieurs années déjà, que les scientifiques ont révélé et démontré les effets bénéfiques d'une pratique régulière du tango sur la motricité (équilibre, fluidité de la marche, prévention des chutes etc) et sur les facultés cognitives (raisonnement, concentration, mémoire etc.) D'où la naissance de cette activité, très adaptée aux personnes souffrant de la maladie de Parkinson et aux seniors d'une manière générale.

Une activité sportive et ludique très adaptée

A son tour, la ville de Pertuis s'est lancée dans l'aventure : conférence animée par le Docteur neurologue Michel Habib et ateliers ouverts à tous, sous l'égide du Centre Communal d'Action Sociale.

Plus de 25 participants ont suivi le premier atelier guidé par Adelaïde Moreau, danseuse et enseignante de tango. Une découverte des capacités de son corps et un pas en direction de l'autre.

Chapeau de cow boy, chemise à carreaux et bottes en cuir : drôle de tenue pour faire du sport ! C'est pourtant la tenue de rigueur pour la pratique de la danse Country, exportée des Etats Unis et pratiquée par de nombreux adeptes dans notre région.

La Country : bonne pour le physique et le moral

Arnaud Marraffa le président du club Accro Country des Angles l'assure : "c'est un sport à part entière." Des pas de base à répéter durant des heures, des dizaines de chorégraphies à mémoriser, la danse Country permet d'entretenir, à tous âges, son endurance physique et ses facultés cognitives.

