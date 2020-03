Dax : les établissements thermaux s'organisent face au Coronavirus

Face à l'épidémie de Coronavirus, les établissement thermaux dacquois s'organisent. La saison thermale a débuté il y a une semaine avec l'accueil de curistes venus de toute la France. Une population souvent âgée, parfois déjà malade, bref considérée comme plus à risque face au virus. Et quand on connait l'importance économique du thermalisme à Dax, qui génère selon les études plus de 2000 euros de retombées économiques à Dax par curiste, on comprend que la filière se mobilise.

De nouveaux protocoles

La filière thermale dacquoise, comme partout en France, a réagi dès la semaine dernière face à l'épidémie. Le syndicat de la profession, le CNETh, a saisie les autorités et rédigé un protocole envoyé vendredi à tous les établissements de France. A l'intérieur, des consignes de base de prévention, mais au-delà, il est demandé aux établissements de se rapprocher par mail ou par téléphone des curistes avant leur venue pour les rassurer et vérifier qu'ils n'ont, par exemple, pas voyagé dans des zones à risques. Une fois les curistes dans les établissements, ils doivent, comme d'habitude, rencontrer un médecin thermal.

D'abord, il ne faut pas céder à la panique.

Les médecins thermaux dacquois se sont réunis mardi soir, pour évoquer les mesures à prendre. "D'abord il ne faut pas céder à la panique, il faut simplement avoir une attitude responsable", évoque Stéphane Mauclair, médecin thermal de profession et premier adjoint de la ville de Dax. "On peut potentiellement accueillir une population plus fragile, des personnes âgées, poursuit Stéphane Mauclair. Surtout, on a une posture de réassurance pour les gens qui doivent venir. Nous, les médecins qui accueillons les curistes le premier jour, il faut être surtout un peu plus vigilant que d'habitude concernant une éventuelle fièvre, un éventuel séjour dans une zone qu'on va qualifier à risque."

Aux Thermes Bérot, au centre de Dax, Virginie Bérot, la directrice, se veut, elle aussi, rassurante. Elle explique que les personnels ont reçu une formation obligatoire pour être à "l’affût des patients qui pourraient présenter des premiers symptômes" et ainsi rapidement les rediriger pour leur prise en charge.

Très peu d'annulation de séjour

La directrice des Thermes Bérot explique que malgré l'épidémie, pour l'instant, la saison thermale a commencé à peu près normalement : "Elle a bien commencé, les curistes présents ne sont pas inquiets, ils se savent bien pris en charge". Virginie Bérot admet tout de même avoir eu quelques demandes de report de cure en attendant que la crise passe, "mais cela se compte sur les doigts d'une main".

Très peu d'annulation de cure, d'autres établissements dacquois le confirment, même si l'Office Intercommunal de Tourisme et du Thermalisme du Grand Dax reconnait tout de même "un tassement des demandes de renseignement et quelques appels inquiets", notamment autour des transports.

Rémi Dourthe, le directeur de l'office, tient à rappeler qu'à ce jour, "selon les éléments de l'ARS, nous ne sommes pas dans une région épidémique. Il n'y a pas de motif d'annulation". En Nouvelle-Aquitaine ce mercredi soir, trois patients sont hospitalisés pour le Covid-19. Un à Bayonne, deux à Bordeaux, dont la landaise dépistée à Mont-de-Marsan.

Ce mardi, l'Agence Régionale de Santé a dépêché un représentant pour une réunion avec les établissements thermaux dacquois, la préfecture et les service de la ville de Dax. Et ces réunions vont se poursuivre. Le seul couac dans cette organisation pour le thermalisme face au nouveau Coronavirus, c'est que les établissement thermaux, n'étant pas référencés comme des établissements de santé, pour l'instant, ils n'ont pas le droit d'aller se procurer des masques de protection.