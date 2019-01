De 350 à 500 personnes pour soutenir le personnel de l'hôpital Pasteur de Cherbourg

Cherbourg, France

"Soigner est un métier, arrêtez de nous saigner !! Non aux suppressions de postes" . C'est le message qu'ont voulu faire passer les syndicats de l'Hôpital Pasteur de Cherbourg ce lundi à la direction. Ils étaient de 350 (selon la police) à 500 (selon les syndicats) membres du personnels et usagers dans la cour de l'établissement. Ils protestent contre le plan de réduction du déficit, qui prévoit de supprimer 190 postes.

Du personnel soignant mais aussi des usagers ont participé à la manifestation contre le plan d'économies de l'hôpital © Radio France - Caroline Félix

Pour conclure la réunion une centaine de personnes très remontées est allé rendre visite au directeur de l'hôpital Maxime Morin, afin de lui souhaiter "une bonne année et une bonne santé !" mais surtout de lui faire part de la cadence de travail infernale dans les couloirs d'après certains : "ça m'est arrivé de faire un pansement sur un corps sale parce que l'aide soignante n'avait pas eu le temps de laver le patient! ", s'indigne une infirmière.

Une centaine de personnes a envahie les couloirs de la direction © Radio France - Caroline Félix

Le directeur de l'établissement oppose aux critiques sur les conditions de travail la situation financière de l'établissement : "on va finir l'année à 16 millions d'euros de déficit. On n'est plus autonomes.". La direction de l'hôpital de Cherbourg et l'Agence Régionale de Santé devaient participer ce lundi à une réunion de pilotage du plan de réduction du déficit de l'hôpital. Réunion que la direction a finalement repoussée pour calmer les esprits.

On sait que les suppressions de postes devraient affecter les services de pneumologie, de cardiologie ainsi que l'administration d'après les syndicats.