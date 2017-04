De bonnes notes pour l'hygiène des restaurants en Provence

Depuis ce lundi, les notes des contrôles sanitaires des restaurants et des supermarchés sont disponibles sur internet. En Provence, la quasi totalité des établissements inspectés depuis le 1er mars ont reçu la meilleure évaluation.

En quelques clics désormais, les inspections sanitaires des restaurants, abattoirs, supermarchés et cantines sont accessibles à tout le monde. Sur le site mis en place par le ministère de l'Agriculture, les contrôles effectués depuis le 1er mars sont affichés. Mais à Marseille, cela ne concerne que deux restaurants, Dubble place Sadi Carnot et Domino's Pizza, boulevard de la Corderie qui reçoivent la meilleure note : Très satisfaisant.

Une seule mauvaise note ... à Aix

Dans la métropole d'Aix Marseille Provence , un seul établissement est épinglé. Sur la route de Berre à Aix-en-Provence, l'Etal des Granettes a droit au smiley "A Améliorer". Le mois dernier, la dernière inspection de ce restaurant a révélé plusieurs manquements à l'hygiène. "On nous a fait remarquer que le congélateur était trop vieux" reconnait le gérant, Thibault Gauriat . "Des le lendemain, on a tout nettoyé du sol au plafond, on a changé des casiers, on a investi dans un nouveau congélateur". Le responsable du restaurant attend maintenant une nouvelle inspection pour se débarasser de cette mauvaise note.

Les résultats des controles sanitaires sont accessibles sur le site www.alim-confiance.gouv.fr, où ils resteront visibles pendant un an.