De Chambéry à Venise : 40 femmes atteintes de cancer se lancent le défi de participer à la Vogalonga

Savoie, France

D'ici quelques semaines, le 27 mai exactement, ce sera le départ de la cinquième édition de La Mer à Vélo, ce défi que se lancent des femmes atteintes de cancer, en récidive ou en rémission, qui partent à vélo pour un périple de plusieurs centaines de kilomètres. Cette année l'objectif , c'est Venise et la 45eme Vogalonga : 32 kilomètres de randonnée de bateaux à avirons dans la lagune. Les 40 participantes ne feront pas toutes la route à vélo et la Vogalonga. Dix feront la totalité des 830 kilomètres à vélo entre Chambéry et Venise, les autres une partie du trajet ou uniquement la Vogalonga. Le budget total atteint 34 000 euros. L'association lance un appel pour réunir 5 000 euros afin de boucler le budget.

Le bateau est prêt pour participer à la Vogalonga à Venise - Association 4 S