Les représentants du personnel au CHSCT de la DIRECCTE (direction régionale du travail) ont écrit une lettre ouverte à la préfète de Seine-Maritime. Ils s'alarment de la présence d'amiante au sein de la cité administrative de Rouen et réclament des mesures de protection d'urgence.

Rouen, France

Pour les syndicats, c'est un nouveau scandale de l'amiante au sein des services de l'Etat à Rouen.

Après le déménagement annulé d'une partie des services dans un immeuble contaminé - "Le Concorde", rive gauche -, c'est au tour de la Cité administrative d'être mise en cause.

Des prélèvements réalisés sur les fenêtres du bâtiments révèlent la présence d'amiante dans les joints. Ces pièces ont près de 50 ans pour la plupart et s'abîment, d'où le risque de propagation de l'amiante dans l'air et de contamination des agents et des usagers.

Les joints des fenêtres - qui contiennent de l'amiante - sont en très mauvais état et donc dangereux © Radio France - Coralie Moreau

Alertées, les différentes directions de la Cité administrative ont pris des mesures de précaution : interdiction d'ouvrir les fenêtres et fermeture complète des bureaux où ont été réalisés les prélèvements. Des mesures nécessaires pour les syndicats du CHSCT de la Direccte mais nettement insuffisantes.

Et leur colère est d'autant plus vive qu'ils viennent d'apprendre que l'Etat était au courant depuis 2013, suite à la réalisation de petits travaux de rénovation. A l'époque, l'entreprise sollicitée avait fait un signalement sur la possible présence d'amiante. Signalement resté sans suite.

Pour les représentants du personnel, il y a urgence désormais. Ils ont écrit une lettre ouverte à la préfète de Seine-Maritime, Fabienne Buccio, pour demander des solutions rapides de protection. Ils demandent notamment de recouvrir les joints pour les rendre étanches.

Par mesure de précaution, il est désormais interdit d'ouvrir les fenêtres de la Cité administrative © Radio France - Coralie Moreau

Une réunion est prévue ce mercredi après-midi, en préfecture, à Rouen, entre la préfète et les représentants du personnel de la Cité administrative. Fabienne Buccio doit présenter le plan de rénovation de l'ensemble des bâtiments, préalablement annoncé pour 2020. Elle va également révéler les résultats de l'étude réalisée sur la présence potentielle d'amiante dans l'air des locaux. De quoi rassurer agents et usagers... ou pas.