De l'eau brune coule dans les canalisations de trois communes du sud messin

Les habitants de Thimonville, Flocourt et Tragny ouvrent parfois le robinet avec la mauvaise surprise de voir de l'eau brune ou jaunâtre couler dans l'évier. Une situation qui ne date pas d'hier. Il y a deux ans, l'Agence régionale de santé recommandait de ne plus la faire boire aux nourrissons.

ⓘ Publicité

Eau minérale, système de filtration d'eau

Quand Sylvie, une habitante de Thimonville, ouvre le robinet de sa cuisine, c'est toujours une surprise. Un jour l'eau est claire, le lendemain pas forcément : "quand je veux faire cuire des pâtes et que l'eau est à moitié jaune, je me demande qu'est-ce que je vais faire". Même si cette eau colorée n'est pas dangereuse pour les adultes, les habitants font le maximum pour éviter de l'utiliser pour faire une machine à laver par exemple. Parmi les solutions : acheter de l'eau minérale ou encore installer un système de filtration d'eau à la maison. Mais les contraintes sont importantes. Sylvie, qui a installé un filtre à eau dans sa cave, doit le changer très souvent : "au bout de cinq semaines, le filtre est noir et gluant".

Une source d'eau défaillante

La source de Flocourt alimente les trois communes qui ont ces problèmes d'eau. Sauf que ce réseau d'eau ancien est défaillant. Preuve en est : depuis trois ans, l'eau est chlorée par le syndicat intercommunal des eaux de Verny (SIEV), pour éliminer notamment les bactéries ou les germes. Avec ce chlore, le fer, très présent dans les canalisations, se décolle et colore l'eau. En 2021, Hervé Martin, le maire de Thimonville, lui aussi concerné par cette situation, a contacté le préfet pour trouver une solution : "le forage de Flocourt va être abandonné et l'eau viendra de Beux".

Travaux estimés à six millions d'euros

Le Syndicat intercommunal des eaux de Verny est en première ligne pour le lancement de ces travaux. Michel Haupert, son vice-président, confirme que le projet a été acté et qu'un appel d'offres sera lancé au début du mois de septembre. Maintenant, il faut trouver des financements : "on a sollicité l'agence de l'eau et le directeur nous a déjà assuré une aide de l'ordre de 60%. Une belle aide, mais il nous manque encore 40%. Si on a pas le financement, rien ne pourra se faire". Pour régler ces difficultés liées à l'eau à Thimonville, Flocourt et Tragny, le coût du chantier s'élève au total à six millions d'euros.