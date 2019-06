De l'eau orange au robinet dans le Morbihan

Ploemeur, France

Ce n'est pas une vision très ragoûtante ! Près de Lorient, à Ploemeur, les habitants se sont plaints, en fin de semaine dernière, de la mauvaise qualité de l'eau du robinet. Elle coulait, de couleur orange... Lorient agglomération affirme que le problème est pris en compte.

Et on sait ce qui s'est passé : un véhicule a percuté une borne à incendie, cela a provoqué une fuite et perturbé le réseau de distribution d'eau.

L'agglomération reconnait cependant que "compte tenu de la vétusté du réseau sur la commune de Plœmeur, les incidents ont toujours un impact plus fort qu’ailleurs."

Il est recommandé de ne pas consommer l'eau si elle a une couleur ou un aspect qui sort de l'ordinaire.