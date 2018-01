Vous connaissez l'ostéopathie. Vous connaissez peut-être moins l'ostéopathie pour animaux. Cette méthode est pratiquée en Mayenne. À Villaines-la-Juhel depuis peu, Frédérique Matignon soigne vos animaux en manipulant leurs corps. Une pratique qui attire de plus en plus de propriétaires de bêtes.

Villaines-la-Juhel, France

Sur la table de manipulation, Bilbo est paisiblement allongé. Ce labrador noir fait parfois des crises d'épilepsie. Aux côtés de sa maîtresse Christine et de l'ostéopathe Frédérique Matignon (Osteovet) Bilbo se laisse faire. Le chien fait également de l'arthrose, il est âgé de 11 ans. La séance dure plus de 40 minutes et satisfait la maîtresse de l'animal pour qui c'était un baptême. "C'est le vétérinaire qui m'a conseillé de voir un ostéopathe. Cela évite une prise de médicament. Quand on ne connaît pas cette médecine on a toujours un a priori mais je pense qu'elle a soulagé mon chien" déclare Christine.

Au cœur d'une séance d'ostéopathie pour animaux Copier

Des vaches et des veaux

Frédérique Matignon est vétérinaire de formation, elle s'est lancée récemment dans l'ostéopathie. "Par rapport au métier de vétérinaire on pouvait pas aller plus loin, pas plus soulagé l'animal que cela avec des médicaments. Donc je me suis dit que c'était une façon de les soulager encore plus" explique l'ostéopathe. L'ostéopathie permet même d'intervenir sur le comportement de l'animal, en manipulant son crâne par exemple. La moitié des patients de Frédérique Matignon sont des vaches, des veaux, des bœufs. "J'interviens pour des boiteries, des vaches qui restent couchées ou encore des veaux qui n'allaitent pas" énumère cette experte qui espère à l'avenir travailler aussi avec des chiens sportifs, amenés à faire de la compétition en course ou en dressage.