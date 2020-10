De la légionelle détectée dans un gymnase de Vesoul

Des traces de légionelle ont été détectées dans les sanitaires du gymnase Michel Roy à Vesoul. Le gymnase reste ouvert mais sans accéder aux vestiaires, douches et lavabos.

Des traces de légionelle ont été détectées au gymnase Michel Roy à Vesoul, dans les installations sanitaires, ce qui rend l'eau impropre à la consommation dans les vestiaires, douches et lavabos. Un traitement thermique et chloré est en cours, mais les taux restent encore au-dessus du seuil autorisé ce jeudi, et les les sanitaires du gymnases sont interdits d'utilisation.

Des bouteilles d'eau livrées aux sportifs

D'après la Ville de Vesoul, la légionelle se serait développée pendant le confinement, quand le gymnase est resté fermé, car cette bactérie apparaît essentiellement dans l'eau stagnante. Des travaux plus durables seront engagés à terme, d'après la Ville.

Le gymnase restent tout de même ouvert. Des bouteilles d'eau ont été livrées pour permettre aux sportifs de se laver les mains, et de boire et assurer ainsi les entraînements prévus. Pour les douches, les utilisateurs sont invités à utiliser celles des vestiaires du terrain de football situés à proximité.