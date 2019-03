De la musique pour prendre en charge les malades d'Alzheimer

La Société française de musicothérapie a dévoilé un protocole thérapeutique qu'elle a testé et élaboré dans plusieurs EPHAD de Bourgogne Franche Comté, à destination des personnes souffrant notamment d'Alzheimer.

La musique adoucit les mœurs, c'est bien connu. Mais saviez-vous qu'elle peut aussi aider à prendre en charge les personnes âgées, notamment celles qui souffrent d'Alzheimer ?

Ce jeudi, au Centre hospitalier la Chartreuse à Dijon, la Société française de musicothérapie (SFM) a dévoilé un nouveau protocole thérapeutique. Il a été testé et élaboré dans plusieurs Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Bourgogne Franche Comté. L'objectif est désormais de généraliser cette méthodologie au reste de la France.

C'est quoi la musicothérapie ?

L'idée, c'est d'utiliser la musique pour entrer en communication avec des personnes pour qui les relations sociales et affectives sont désormais compliquées. On peut par exemple faire écouter un morceau qui va rappeler des moment de vie très forts, et engager une conversation sur les souvenirs de jeunesse du sujet.

"Chaque séance est unique, et différente en fonction des personnes", explique Patrick Berthelon, président de la Société française de musicothérapie. "Globalement, on cherche à utiliser le sonore sous toutes ses formes : pratique de la percussion, du chant, simple écoute de musique... A partir de ça, le patient peut se mettre à parler de tout ce que ça lui évoque".

La SFM estime que les effets positifs auprès des bénéficiaires ont été démontrés. "La pratique de la musicothérapie, dans un cadre défini, les aide à diminuer leurs angoisses, à communiquer davantage et à avoir des pensées et émotions positives", précise l'association.

Concernant la prise en charge des malades d'Alzheimer, la SFM assure que la musicothérapie "peut lui permettre de travailler et de maintenir ses facultés cognitives et intellectuelles, son identité, sa dynamique sociale et ainsi retarder les pertes de mémoire annoncées".

Patrick Berthelon milite depuis des années pour faire reconnaître la musicothérapie. Il regrette le manque d'encadrement :

