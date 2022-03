De la natation sur ordonnance au centre aquatique de Denain pour les malades en affection longue durée

En partenariat avec l'APAVAL'S l'association qui propose de l'activité physique adapté dans le Valenciennois, le club de natation de Denain propose des séances de natation sur ordonnance une heure par semaine. Un bien être physique et moral pour les malades.

Avant de passer dans le grand bassin, c'est échauffement articulaire puis musculaire dans le petit bassin pour la trentaine de malades en affection de longue durée coachés par deux éducateurs sport et santé spécialement formés par Denain Natation qui propose des séances presque sur mesure assure Laurent Stievenard éducateur

Chacun y trouve son compte car il n'y a pas de performance, si aujourd'hui je fais 10 mètres et la fois prochaine 15 mètres, j'ai une victoire par rapport à moi

Un moyen donc de reprendre confiance en soi après la maladie, de se réapproprier aussi son corps. Dans le grand bassin, Catherine avance tranquillement, en rémission du cancer avec encore un lourd traitement, elle espère beaucoup de ces séances notamment "se changer les idées, et voir d'autres personnes". Dans l'autre ligne d'eau Manu veut lui récupérer du souffle après une ablation d'une partie de poumon.

"Je revis dans l'eau, et je redors la nuit"

Annick est prête à repartir pour une longueur un grand sourire aux lèvres. Elle souffre de polyarthrite et pratique le sport santé depuis un petit moment, aujourd'hui c'est sur ordonnance, et elle assure qu'elle ne pourrait plus s'en passer

Dans l'eau je peux bouger ma main, à l'extérieur elle reste pliée, et je suis raide de partout alors que dans l'eau je revis ! ça me fait un bien fou, je redors la nuit, je ne savais plus avant car j'avais les douleurs

Un bien être physique mais aussi moral assure la nageuse, car certains s'isolent quand ils sont diminués physiquement, mais là tous souffrent d'une pathologie, "on rigole; ça fait un moment de passé, et on n'est pas devant sa télé".

En plus de la séance de natation les patients ont droit à une heure de gym toutes les semaines explique Mathile Jonac éducatrice, l'occasion de travailler sur des machines dans une salle de fitness sur la fonte musculaire ou la souplesse.

Pour Jérome Millotte, président de Denain Natation, un des objectifs de ces séances c'est aussi de diminuer la prise de médicaments

Quelqu'un qui vient se faire du bien à la piscine pour son physique ou son mental, c'est potentiellement des psychotropes, et des médicaments autres qu'il consommera moins, et donc potentiellement des économies d'échelle pour la sécurité sociale

A la sortie de ce nouveau dispositif sport et santé, les patients pourront également bénéficier de séances de bien être au centre aquatique.