De la restriction à l'interdiction des visites : les Ehpad en Occitanie se barricadent face au Covid-19

L'Agence Régionale de Santé a envoyé ce mardi 10 mars ses habituelles directives aux établissements accueillant des personnes âgées. Le "plan bleu" est déclenché et le gouvernement demande aux EHPAD de restreindre les visites au maximum.

Comment gérer le Coronavirus dans les EHPAD ? L'ARS envoie plusieurs notes par jours à tous les établissements hébergeant des personnes âgées en Occitanie. Des recommandations à suivre, de plus en plus strictes, il faut maintenant montrer patte blanche pour pénétrer dans un EHPAD. Il faut notamment signer un registre à l'entrée, car si jamais un cas de Covid-19 est détecté à l'intérieur de l'établissement la course contre la montre s'engage pour remonter le fil virus.

En règle générale l'ARS a de toute façon demandé aux EHPAD de réduire au strict minimum les visites. Cela signifie : pas d'enfants (souvent porteurs sains) et pas de personnes venues de zones "à risque" ou "contaminée". Pour les personnels qui travaillent dans les Ehpad, la conséquence c'est davantage de précautions, notamment hygiéniques (laver les mains, nettoyer les poignées de porte). Même chose pour les soignants venus de l'extérieur, en revanche, le port de gants, de sur-chaussures ou de masque n'est pour le moment pas généralisé.

Au niveau des moyens humains, l'ARS a demandé aux établissements de déclencher le plan bleu et le plan de continuité d'activité (PCA), le même qu'en cas de canicule par exemple. La conséquence ce sont des personnels encore plus mobilisés, mais pour beaucoup d'Ehpad ça ne changera rien nous dit-on, car le manque d'effectif est quasiment généralisé.

Certains EHPAD interdisent les visites

Dans certains établissements privés, "pas de famille, pas de podologue ou soin superflu" : c'est le cas de la résidence médicalisée Marie Antoinette, à Muret. Depuis la semaine dernière et l'arrivée du Coronavirus en Haute-Garonne, le portail reste fermé. Il faut dire que le premier patient infecté était un homme habitant à quelques kilomètres seulement de cet établissement où la moyenne d'âge dépasse 88 ans. Le groupe Edenis a choisi l'option prudence, que Christine, à l'accueil a du expliquer aux familles. "Bien sûr pour certaines c'était difficile mais dans l'ensemble ils comprennent que c'est pour la santé des patients".

Une santé à laquelle tient évidemment Julie Bastid, la directrice. "On est préoccupés par le fait qu'ils perdent un peu le moral sans leur famille, on essaie de faire en sorte de créer des activités dans l'établissement". Le personnel ne porte ni masque ni gant, pour le moment. Dès la semaine prochaine, des appels vidéos pourraient être mis en place entre les résidents et leur famille, ainsi que des visites aux critères stricts (un parcours défini, un nombre de visiteurs limité).